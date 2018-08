“Hospital de Cirurgia retoma cirurgias cardíacas após ajuda do nosso governo”, diz Belivaldo

Preocupado com a qualidade do atendimento prestado à população pelo Hospital de Cirurgia, o governador e candidato à reeleição Belivaldo Chagas agiu, diretamente, para que a unidade hospitalar, que é mantida por uma entidade filantrópica, retomasse, já esta semana, a realização de cirurgias cardíacas, vasculares, neurológicas e urológicas.

O Hospital de Cirurgia, a partir de um aporte de recursos financeiros superior a R$8 mi, feito pelo Governo de Sergipe, para reequilibrar o setor financeiro da unidade hospitalar, voltou a realizar cirurgias cardíacas nesta quarta-feira, 29. De acordo com o governador, é necessário que o Hospital de Cirurgia se integre à Rede Estadual de Saúde para que o sistema, como um todo, possa funcionar bem.

Belivaldo afirma que ao assumir o governo, em abril, foi procurado pela diretoria do Hospital de Cirurgia para ajudar financeiramente à instituição. Na ocasião, autorizou, de imediato, que o Estado antecipasse um pagamento da ordem de 5 milhões de reais para o HC. Mas este mês, novamente, por má gestão interna, o Cirurgia buscou ajuda financeira do governo estadual.

“Sentei com a diretoria do Hospital de Cirurgia para pactuar nova solução para esse impasse financeiro, pois não admito que, no final das contas, a população sofra as consequências da falta de atendimento. Constatamos a necessidade de adiantarmos pagamento de mais R$3,2 milhões ao Cirurgia, e assim fizemos, mas sob a condição de uma cogestão. Então indicamos a enfermeira Márcia Guimarães, uma técnica competente e qualificada, para assumir a diretoria de Administração e Finanças do Hospital de Cirurgia, para podermos acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos que injetamos nessa unidade hospitalar, e com isso dar transparência ao uso desse dinheiro”, explica o governador.

Candidato à reeleição, Belivaldo aponta que a Saúde pública é prioridade de seu governo e destaca que, desde que assumiu o governo, há apenas pouco mais de quatro meses, já conquistou avanços na área da Saúde, “resultado da atuação direta do governador, e isso já pode ser observado, por exemplo, no Huse, onde praticamente zeramos as filas que se formavam nos corredores daquele hospital”, salientou.

“Tem candidato que já foi secretário de Estado da Saúde e não tem nada que apresentar de sua gestão na área e agora está vendendo ilusões. Outro candidato, que se apresenta como novo, está prometendo fazer mágica como governador achando que se governa com varinha de condão. Por isso repito: é preciso que o eleitor busque conhecer os candidatos, suas histórias, saber quem é quem, a experiência e preparo de cada um, pois governar não é brincadeira e não é tarefa para qualquer um”, frisou Belivaldo, ao destacar que, com um ritmo próprio de trabalho, já mostrou saber como superar os desafios atuais da população sergipana.

