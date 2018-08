Milton ratifica posição em não usar dinheiro do Fundo Eleitoral em campanha

30/08/18 - 15:11:18

Com ações pagas com recursos próprios e de doações feitas por amigos, o candidato a governador Milton Andrade (PMN) ratificou o seu posicionamento contrário ao uso de verbas do Fundo Eleitoral para custear despesas inerentes à campanha. “Não tem sentido existir Fundo Eleitoral. É dinheiro público e eu não concordo que seja usado em campanha política”, afirmou o candidato, com ampla experiência em gestão e que pela primeira vez disputa um mandato eletivo.

Milton disse que todas as suas atividades políticas têm sido custeadas com o seu dinheiro e com a ajuda de amigos que acreditam nas suas propostas. “As pessoas que me ajudam têm o mesmo propósito: mudar esse quadro caótico do Estado que ostenta índices negativos em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança pública. São pessoas que, como eu, já não aguentam continuar convivendo com essa falta de gestão e de compromisso para com a coisa pública”.

Para o candidato, esse é o mesmo sentimento da maior parte do eleitorado sergipano. “As pesquisas mostram que, uma média de, 74% dos eleitores sergipanos não escolheram, ainda, o seu candidato a governador. Isso é prova inequívoca de que a população rejeita os que fazem a velha política e tentam se perpetuar no poder. Ouvimos isso todos os dias. A sociedade anseia pela verdadeira mudança”, considerou Milton.

No seu entender a função política deve ser exercida por um determinado momento e com o único objetivo de servir ao povo. “Infelizmente, antes de eu nascer alguns desses políticos que hoje se colocam como a salvação da pátria, como solucionadores dos problemas que eles mesmos criaram, já estavam no poder usando a estrutura pública para se beneficiar e beneficiar aos seus”, disse Milton, ressaltando a necessidade de oxigenar o Estado com novas propostas e retomadado rumo do desenvolvimento com uma gestão técnica, privilegiando a meritocracia e o enxugamento da máquina pública para que se gaste mais com o povo do que com custeio.

Fonte e foto assessoria