Músicos brasileiros invadem Liverpool. Pelo menos em Sergipe o sonho não acabou! Entre esses turistas estava um grupo de sergipanos que atravessou o Atlântico só por causa do festival

O início da época 2018/2019 no futebol inglês ficou marcada pela transferência de três jogadores brasileiros para clubes da cidade de Liverpool. O goleiro da seleção ‘Alisson’ se juntou ao ‘Roberto Firmino’ no Liverpool. ‘Richarlisson’ e ‘Bernard’ assinaram pelo ‘Ewerton’, o outro clube da cidade.

Depois de invadirem os gramados, os músicos brasileiros invadiram os palcos da cidade inglesa durante a “Beatleweek 2018” que aconteceu entre o período 22 a 28 de agosto.

A cidade de Liverpool se transformou na Disneylândia de todos os beatlemaníacos nesse que é o maior festival do mundo relacionado à banda.

Raphael Costa e Sandro Souza à frente do icônico Cavern Club

Alguns covers do Beatles que se apresentaram lá

Os músicos brasileiros se juntaram às dezenas de bandas vindas dos quatros cantos do mundo. Foi uma semana onde se ouviu as músicas do ‘Quarteto de Liverpool‘ e foram embalados os sonhos dos milhares de turistas que vêm à cidade para participar do festival e conhecerem os lugares que fazem parte da história da maior banda de todos os tempos.

Pelo menos em Sergipe o sonho não acabou! Entre esses turistas estava um grupo de sergipanos que atravessou o Atlântico só por causa do festival. Os aracajuanos Justino Fernandes, Augusto Moura – que tem em seu currículo seis festivais – e Raphael Costa – que veio pela primeira vez à cidade – estavam no grupo.

Para ‘Augusto’ cada ano é uma emoção diferente. “É como se eu tivesse aqui pela primeira vez. A emoção é sempre muito grande. Indescritível!”, completa.

“É uma experiência singular em virtude da grandiosidade do evento, bem como, pelo alto nível das atrações. Podendo resumir como um sonho de criança realizado”, diz ‘Raphael’.

Fervelândia dentro do Cavern Club

Durante uma semana foram centenas de shows em vários pubs, teatros, hotéis e no emblemático palco do “Cavern Club“, local onde os ‘Beatles‘ tocaram no começo da carreira por mais de duzentas vezes.

Fonte: BACANUDO.COM