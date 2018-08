ÔNIBUS PEGA FOGO E FICA COMPLETAMENTE DESTRUÍDO EM PIRAMBU

30/08/18 - 09:33:24

Um ônibus que estava estacionado em um posto de combustíveis no município Pirambu, ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta quinta-feira (30).

As informações são de que o motorista ao perceber o inicio do incêndio que teria começado no ar condicionado, retirou o ônibus do local e tentou apagar o fogo com extintores, mas não conseguiu.

Ele entrou em contato através do Ciosp com o Corpo de Bombeiros que chegou ao local e apagou o fogo do ônibus.