30/08/18 - 15:37:25

Paloma Duarte resolveu mudar! A atriz fez uma super transformação no visual e cortou o cabelo bem curtinho e compartilhou com seus seguidores na quinta-feira (30). Grace K é o nome da personagem que a atriz vai viver no cinema, conforme escreveu na legenda da imagem.

Loiríssima, ela é casada com o ator Bruno Ferrari, com quem tem o caçula Antonio, de 1 ano. Ela também é mãe de Ana Clara, filha de Paloma com o ator Marcos Winter e Maria Luiza, fruto de seu relacionamento com Renato Lui.

Fonte: globo.com