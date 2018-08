PC IDENTIFICA AUTOR DE LATROCÍNIO E DIVULGA FOTO DO PROCURADO

30/08/18 - 15:59:38

Qualquer informação sobre o paradeiro do acusado deve ser repassado via disque-denúncia no telefone 181 da Polícia Civil

Nesta quinta-feira, 30, a Polícia Civil de Estância elucidou o latrocínio ocorrido no dia 02 de agosto, que vitimou Antônio José Pedro dos Santos, no bairro Cidade Nova, na cidade de Estância.

Segundo o delegado Allan Faustino, após investigações, constatou-se que o autor do crime é José James Lourenço Pinheiro, 31, natural de Maceió. Na ação, ele utilizou uma faca e ainda subtraiu a bermuda, um aparelho celular, além de um aparelho som automotivo que estava no veículo da vítima.

Após o crime, José James fugiu da cidade de Estância, e está foragido. Ele já respondeu pelo crime de roubo em Alagoas e é também foragido do sistema prisional alagoano.

Qualquer informação pode ser repassada pelo 181 da Polícia Civil. A ligação é gratuita e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.

Assessoria de Comunicação Social da SSP/SE