Posse no Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae

30/08/18 - 10:58:21

O presidente Gilson Figueiredo deu posse nessa quinta-feira, 30, ao novo integrante do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE. Cássio Benedito Daltoé passa a ocupar a cadeira destinada ao Banco do Brasil. O Conselho é composto por 15 Entidades e tem a responsabilidade decidir sobre políticas e diretrizes da Instituição, além de promover ações de orientação e acompanhamento das atividades do Sebrae.

Por Bruno Leonel