PRF detém motociclista embriagado na BR 235

30/08/18 - 11:21:40

Policiais Rodoviários Federais detiveram na noite desta quarta-feira (29), um motociclista embriagado. A ação ocorreu no km 5 da BR 235, no município de N. Sra. do Socorro/SE.

Os agentes federais realizavam o trabalho de fiscalização quando abordaram o condutor de um ciclomotor Bashan/Jonny, com placa de Sergipe e perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Ao motociclista, de 48 anos, foi solicitada a realização de teste com o etilômetro, cujo resultado de 0,78 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões) comprovou a embriaguez.

O ciclomotor ficou retido até que um condutor devidamente habilitado comparecesse ao local e o motociclista infrator foi detido e encaminhado à autoridade judiciária.

Fonte: PRF