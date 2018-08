Salve-se quem puder

30/08/18 - 08:22:13

Embora o governo do Sergipe tente encobrir o sol com a peneira, o atual modelo de segurança pública não protege mais ninguém. Incapaz de prevenir o crime, a Polícia vive a correr atrás dos criminosos, estes cada vez mais ousados. Derrotado pela crescente violência, o Estado procura culpar a vítima, acusando-a de facilitar a vida dos marginais ao sacar dinheiro no caixa eletrônico, não proteger o patrimônio com cerca elétrica e segurança particular, deixar de fazer o seguro do carro, transitar por locais inseguros, distrair-se ao abrir o portão da garagem, etcétera e tal. Ora, a sociedade paga impostos para ter protegidos a vida e o patrimônio. Fosse para tomar tantas precauções, não havia necessidade de segurança pública. Pior é que, enquanto se discute de quem é a culpa pelo crescimento da criminalidade e a falência do setor policial, o povo paga caro para tentar sobreviver num verdadeiro fogo cruzado. Uma lástima!

Falha nossa

O blog comeu mosca ao informar, ontem, que o candidato a governador Milton Andrade (PMN) tinha recebido R$ 50 mil do fundo eleitoral. Na verdade, o dinheiro foi transferido da conta bancária dele para a da campanha. Embora tenha direito, o moço recusou a grana do tal fundo por discordar que se utilizem recursos dos contribuintes para bancar eleições. Certíssimo!

Cabeça cortada

E o empresário João Tarantela não é mais candidato a governador de Sergipe, pois seu partido, o PSL, foi considerado irregular pela Justiça Eleitoral. A inabilitação da legenda ocorreu porque sua direção não registrou 30% de candidaturas femininas. A punição, que cabe recurso, também alcança os demais candidatos do PSL e deixa o presidenciável Jair Bolsonaro sem palanque em Sergipe. Crendeuspai!

Sabotagem

É bom o governo estadual abrir os olhos, pois estão sabotando o trabalho da nova diretora administrativa e financeira do Hospital de Cirurgia. Tem gente dentro da unidade querendo ver pelas costas a enfermeira Márcia Guimarães. Ela foi nomeada pela Secretaria da Saúde justamente para promover uma maior transparência dos recursos públicos aplicados no hospital. Por que será que o Estado ainda não interviu de vez no Cirurgia, como fez o governo Albano Franco na década de 90? Cruzes!

Passando a limpo

E o candidato a senador Henri Clay Andrade (PPL) tem incentivado o eleitor a ir à urna no dia 7 de outubro. Segundo ele, a maioria da população precisa canalizar o voto “para a verdadeira mudança. Só o regime democrático dá condições de limpar essa sujeira”. E haja detergente!

Olho da rua

A Justiça Eleitoral confirmou, ontem, a cassação da prefeita de Riachão do Dantas, Gerana Costa (Avante), e do vice Luciano Gois (PSB). Os dois foram condenados por terem divulgado pesquisa eleitoral falsa. Gerana e Luciano podem recorrer da decisão, porem farão isso afastados dos mandatos. A prefeita será substituída pelo presidente da Câmara, vereador Pedro da Lagoa (PT). Marminino!

Festa política

Hoje tem ato público no Iate Cube de Aracaju em favor da reeleição do governador Belivaldo Chagas (PSD). Organizador do evento, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) vai entregar ao candidato um documento sobre o que Aracaju deseja do futuro governo. Segundo o comunista, “este é o momento de nos unirmos em prol do projeto liderado por Belivaldo e Eliane Aquino”. Então, tá!

Finanças em debate

O Sindifisco vai promover três debates com os candidatos ao governo de Sergipe. Será nos próximos dias 3, 4 e 5, tendo como tema central “finanças públicas e administração tributária”. Cada candidato fará apresentação sobre o tema, terá meia hora para expor suas ideias e mais 30 minutos para a sabatina com a categoria do Fisco. Prestigie!

Tentando acordo

Em greve há mais de um mês, os médicos da Prefeitura de Aracaju participam hoje de uma audiência de conciliação. Convocada pelo desembargador Diógenes Barreto, a reunião visa tentar encontrar uma saída para a paralisação, porém a categoria diz que só retorna ao trabalho quando tiver os salários reajustados. Tá difícil, viu?

Vem aí o blablabá

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa amanhã. Durante o 1º turno, o conteúdo político será veiculado até três dias antes das eleições. Além da aparição em bloco, os candidatos também vão divulgar inserções de 30 segundos. Então, prepare os ouvidos que lá vem baboseira. Homem, vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Estado de Sergipe, em 30 de agosto de 1933.

