Segundo Sol- Luzia joga liberdade na cara de Karola: ‘Que bom lhe encontrar e olhar na sua cara!’A perua deixa no ar que sabe de um segredo sobre o passado da rival

Karola (Deborah Secco) está com a cara no chão após acompanhar a absolvição de Luzia (Giovanna Antonelli). Arrasada com a sentença, a perua tira o time de campo e tenta sair discretamente do local. Mas logo a loira é cercada por repórteres, que querem saber mais sobre a falsa morte de Beto Falcão (Emilio Dantas). Luzia percebe a presença da rival e não perde a oportunidade de lhe falar umas verdades: