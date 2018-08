SES ALERTA SOBRE A BAIXA COBERTURA VACINAL EM MUNICÍPIOS

Ministério da Saúde orienta que esses municípios realizem um segundo dia D, este sábado, para alcançar a meta

Dos 75 municípios, 36 já atingiram a meta, 22 estão acima de 90%, 12 estão na faixa de 80% e cinco estão bem abaixo da meta, com menos de 80% de cobertura vacinal. Dentre os cinco municípios abaixo da meta, a maior preocupação está em Nossa Senhora do Socorro com 74% de cobertura, Aracaju com 71% e Tomar do Geru com 51%. Esses são dados parciais disponíveis no site do Departamento de Informática do SUS (Datasus) do Ministério da Saúde (MS), até a manhã desta quinta-feira, 30.

Com isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, a cobertura vacinal em Sergipe para o sarampo e a poliomielite alcançou, até esta quinta- feira, 85%, o que equivale a 114.749 crianças imunizadas. A meta é vacinar, no mínimo, 127 mil crianças, atingindo 95% da população infantil. A campanha teve início no dia 6 de agosto e encerra no próximo dia 31 deste mês.

Ao avaliar os resultados por Unidade Federativa (UF) e considerando a situação epidemiológica do sarampo e o processo de erradicação da poliomielite, a Secretaria do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) identificou a necessidade da realização de um segundo dia “D” de mobilização para as Unidades Federativas e municípios que não alcancem a meta mínima de 95% de cobertura vacinal até o próximo dia 31 de agosto. O evento deverá ser realizado, conforme ofício expedido em 28 de agosto, em 1º de setembro.

De acordo com a Gerente de Imunização da SES, Sândala Teles, contatos com os municípios são feitos diariamente. “Estamos usando todos os recursos possíveis para mobilizar a população e os municípios a fim de garantir que as crianças com idade de um a menor de cinco anos sejam imunizadas”, diz Sândala e acrescenta “é importante que os municípios que ainda não alcançaram a meta realizem uma busca ativa de crianças em escolas, creches e nas residências além de priorizar o registro dos dados da Campanha de Vacinação regularmente no site de monitoramento do Datasus”, conclui.

