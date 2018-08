Sessão Especial em homenagem ao Crea-SE será nesta sexta-feira

30/08/18 - 15:21:22

Nesta sexta-feira (31) pela manhã (às 9horas) o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) será homenageado com uma Sessão Especial na Câmara de Vereadores de Aracaju. A iniciativa do vereador, Vinícius Porto, é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Conselho ao longo de seus 42 anos de atuação em defesa da sociedade e dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências.

O vereador ressaltou que um Conselho que comemora 42 anos de atuação e atividade tem uma missão muito nobre, principalmente porque agrega profissões de extrema importância para a sociedade. “Ao longo dessa trajetória, o Crea-SE consolida-se como uma organização a serviço do bem-estar da sociedade, construindo a cada dia uma imagem confiável, de credibilidade, sólida e respeitada perante a opinião pública e aos mais de 19 mil profissionais e 3.253 empresas vinculados, atualmente a essa instituição”, destaca Vinícius.

“É uma honra receber a homenagem em nome de todos os profissionais da área tecnológica que trabalham em prol do desenvolvimento do País por uma melhor qualidade de vida a população”, destaca o presidente do Crea-SE, engenheiro agrônomo, Arício Resende Silva.

Conheça o CREA-SE

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe (Crea-SE) é entidade autárquica de fiscalização do exercício e das atividades profissionais, com sede na cidade de Aracaju e jurisprudência em todo o Estado. No desempenho de sua missão, o Conselho é o órgão de fiscalização, de controle, de orientação e de aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Atualmente o Crea-SE possui mais 19 mil profissionais e 3.253 empresas registrados em seu sistema.

Fonte e foto assessoria