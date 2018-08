Trânsito será alterado no Siqueira Campos durante Desfile na rua Bahia

O mês de setembro é marcado pela Semana da Pátria e pelos desfiles dos estudantes das redes municipais de ensino em várias ruas e avenidas da capital. Um dos principais é o Desfile Cívico da rua Bahia, organizado pela Prefeitura de Aracaju, que acontecerá no próximo domingo, 2. E a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), pensando sempre em garantir a segurança e a mobilidade dos cidadãos, preparou um esquema de trânsito com fechamento de vias e desvio de fluxo de veículos, sempre sob a orientação dos agentes de trânsito.

A partir das 6h do domingo, toda a extensão da rua Bahia, no bairro Siqueira Campos, será fechada para a realização do desfile. Cerca de 60 agentes e supervisores de trânsito da SMTT participarão da operação espalhados por 23 pontos próximos do local, fazendo o isolamento com sinalização móvel e presença ostensiva em cruzamentos nas proximidades da avenida principal.

De acordo com o coordenador de trânsito da SMTT, capitão Alexandre Cardoso, a tendência é que o fluxo de veículos e pessoas aumente nas ruas próximas ao evento durante o domingo. “Trabalhamos para que não haja nenhuma ocorrência em eventos como esse. Por isso, temos um plano de operação que abrange toda a área para garantir segurança para os pedestres e mobilidade para os condutores que trafegarão por vias próximas”, disse.

Alterações

Com o fechamento da rua Bahia no trecho compreendido entre a avenida Desembargador Maynard e a rua Mato Grosso do Sul, todas as vias perpendiculares que dão acesso serão interditadas para o acesso de veículos. Os ônibus das escolas acessarão a área do evento pela rua Pernambuco, e, após o desembarque dos estudantes, ficarão estacionados na Praça dos Expedicionários – popular ‘Praça da Leste’.

O transporte público também será afetado. Os ônibus que passam pelo local terão os itinerários alterados provisoriamente. São as seguintes linhas: 020 – Piabeta / D.I.A, 032-1 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 01, 032-2 – Tijuquinha / Osvaldo Aranha 02, 034 – Terminal Rodoviário / Lourival Batista, 063 – Albano Franco / Centro via Osvaldo Aranha, 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01, 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02, 606 – Parque São José / Centro, 703 – Augusto Franco / Siqueira Campos, 704 – Conj. Jardim / Osvaldo Aranha, 705 – Parque dos Faróis / Osvaldo Aranha, 708 – Terminal Rodoviário / Bairro América, 710 – D.E.R. / Veneza, 712 – Povoado Cardoso / Mercado, 713 – São Cristóvão / Palestina / Osvaldo Aranha, 714 – Povoado Quissamã / Mercado, 716 – Socorro / BR / Osvaldo Aranha, 718 – Guajará / Palestina / Osvaldo Aranha, e 719 – Sobrado / Osvaldo Aranha.

