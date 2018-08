UNINASSAU Aracaju realiza III Semana de Educação Física

30/08/18 - 11:27:25

O evento reúne especialistas e orienta sobre os riscos de contratações não qualificadas

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju promove a III Semana de Educação Física com o objetivo de reunir especialistas na área para debater sobre diversos assuntos. O evento teve início na última segunda-feira (27) e segue até a próxima sexta-feira (31), no auditório da Instituição, abordando o tema: A formação interdisciplinar e a qualidade dos serviços prestados à sociedade pelo profissional de Educação Física. No sábado (1), acontece a comemoração junto ao Conselho Regional de Educação Física – CREF 20/SE, pelo dia do profissional dessa área, 1º de setembro. A coordenação do evento é da professora Célia Carvalho.

O diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, considera o evento de grande importância, não só para o meio acadêmico, mas para toda a sociedade que ganha com as orientações oferecidas pelos profissionais, tanto da própria faculdade, quanto de outras instituições de ensino superior (IES) que foram convidados a participar do encontro.

“Temos por objetivo discutir a qualidade dos serviços prestados a sociedade pelo profissional de Educação Física. A partir do momento que os Conselhos Federal e Regional assumiram o compromisso de prestar a sociedade um serviço de qualidade, a busca pelo profissional passa a ser mais intensa, considerando a necessidade de mudança de hábitos para uma longevidade qualitativa”, disse a coordenadora de Educação Física, Célia Carvalho.

Ela observou que o trabalho realizado pelo CREF busca moralizar a profissão, conscientizando não só a sociedade, mas, também, os acadêmicos e profissionais da área. Sobre a responsabilidade de exercer a profissão para promover a saúde das pessoas. “A UNINASSAU Aracaju tem o desafio de formar os melhores profissionais desse estado”, disse Célia Carvalho.

FORMAÇÃO

O presidente do CREF, Gilson Dória Leite Filho, ressaltou a importância da UNINASSAU em estar formando professores de Educação Física em Sergipe. “Esse espaço é fundamental para o saber do profissional. É um poço de conhecimento que motiva o profissional para atuar no setor da saúde esportiva. Hoje a educação física tem uma importância expressiva na sociedade que vem reconhecendo seu valor”, disse o presidente do CREF

Ele observou que a boa orientação faz a diferença e a UNINASSAU vem formando esses profissionais. Gilson alertou para a contratação de pessoas não habilitadas para atuar em academias ou para prestar serviço de personal trainer. Observou que a prática realizada de forma errada pode causar danos irreversíveis aos praticantes, havendo, até, a possibilidade de morte. “A formação acadêmica completa é imprescindível para a Educação Física”, alertou.