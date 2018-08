Valadares Filho: o “menino amadureceu” e hoje propaga o “sopro da esperança”!

30/08/18 - 09:36:31

Desacreditado por muitos, ainda mais após duas derrotas consecutivas disputando a Prefeitura de Aracaju, o deputado federal Valadares Filho (PSB) é hoje um nome a ser respeitado no cenário político sergipano, quanto à sucessão estadual. Candidato a governador desta vez, o jovem político está tirando muita gente da “zona de conforto” e transformou-se no “alvo a ser batido” nesta campanha eleitoral. De olho na reeleição, o governador Belivaldo Chagas (PSD), por exemplo, focou boa parte de sua “artilharia” para atacar o ex-aliado do PSB.

A estratégia de quem faz oposição a Valadares Filho é clara: tentar transmitir para a sociedade a mensagem de que, se eleito, quem governará de fato será seu pai, o senador Valadares (PSB), por conta de uma possível falta de experiência administrativa e uma suposta inaptidão para a gestão pública por parte do candidato socialista. Só que esta “reação governista” não é bem vista por este colunista, porque além de ser bastante preconceituosa, ela vai de encontro ao próprio projeto de reeleição do “galeguinho”, que também nunca “governou” e que hoje sofre com a forte rejeição de sua gestão.

A mensagem de que Valadares Filho não teria capacidade, do ponto de vista administrativo, perde força partindo do principio que muita gente “capaz” não tem conseguido ser “zelosa” com o patrimônio público. O “som vem que das ruas” revela um desejo de mudança do eleitorado, que está “fadigado” com determinados “modelos” que se repetem a cada eleição, geralmente apenas com algumas “figuras” alternadas. As pesquisas eleitorais, como bem disse o governador, estão “refletindo o momento”, ou seja, demonstram que o povo quer mudança!

Pode até ser que Valadares Filho, se eleito governador, não consiga empreender boa parte dos projetos que ele vislumbra para o Estado, mas desde já é importante reconhecer que ele vem derrubando uma série de “preconceitos”, em especial, a teoria de que em Sergipe só é eleito governador quem tem o apoio de prefeitos e de um grande bloco de lideranças políticas. O candidato do PSB tem um discurso “leve e fácil”, faz oposição ao prefeito de Aracaju, ao atual governador e ao governo do presidente da República, Michel Temer (MDB), ou seja, nenhum desgaste lhe atinge.

Pesa favoravelmente, em tempos de “ficha limpa”, o fato de Valadares Filho não responder a processos, não ter questionamentos do ponto de vista de corrupção, de algo que comprometa sua atividade parlamentar. Este colunista foi o primeiro a pontuar, lá atrás, que seu nome seria a melhor “opção” do partido para o governo, partindo do entendimento de que não seria mais o “novo” e sim a “novidade” de um processo “viciado”, com alguns nomes já desgastados. O grande desafio do candidato do PSB seria de “reconquistar” a parcela do eleitorado que está desmotivada atualmente.

Desde o lançamento de sua pré-candidatura que Valadares Filho é olhado com “desdém” por muitos adversários. Desde então, as pesquisas confirmam suas ascensão. Passaram os meses de junho e os festejos, julho e as convenções, e já estamos finalizando o mês de agosto e seu projeto continua avançando. Sobre o pleito, isso caberá ao eleitor decidir, mas está claro, para muita gente, que o “menino amadureceu” após todos esses anos e, diante de tantas mazelas, hoje é quem mais propaga o “sopro de esperança” junto ao eleitorado. O “momento” lhe é bastante favorável…

Veja essa!

Passou batido para muita gente a declaração do governador Belivaldo Chagas sobre o resultado das pesquisas eleitorais. Segundo ele, as mais recentes, que o colocam em terceiro lugar, “refletem o momento”.

E essa!

Não custa lembrar que estamos a cerca de 40 dias da eleição e se as pesquisas “refletem o momento” é importante que o candidato governista se “apresse” em reverter o cenário desfavorável, caso contrário, olhando os números, pode correr o risco de fora do 2º turno…

Valmor Barbosa

Setores do governo ficaram contrariados e não entenderam a “prestação de contas” feita pelo secretário de Infraestrutura, Valmor Barbosa, sobre a aplicação dos recursos do Proinveste, durante a entrevista do candidato a senador, André Moura (PSC), no programa do radialista George Magalhães, na FAN FM.

Torre de Babel

Alguns aliados do governo reclamam que Valmor sempre se posicionou como “técnico”, do ponto de vista administrativo, e que ao expor alguns dados na entrevista como uma espécie de “direito de resposta”, ele teria “erguido a bola” para André Moura “machucar” ainda mais o governo.

Pegou mal I

Há também uma crítica dos aliados a declaração do governador Belivaldo Chagas criticando quem promete pagar os salários dos servidores públicos já dentro do mês trabalhado no início de 2019. “Se ele (Belivaldo) diz isso, ele já demonstra que não vai regularizar e o momento não é apropriado”, desabafou um político governista.

Pegou mal II

Como também não chamem para uma conversa informal o ex-governador Jackson Barreto e alguns prefeitos sergipanos. A turma ficou “ferida” com a recente declaração de JB colocando em dúvida a relação administrativa dos gestores com os empresários que fornecem o serviço de transporte escolar.

Nota de Repúdio I

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) emitiu uma nota de repúdio contra as declarações do ex-governador Jackson Barreto. “Em entrevista a uma emissora de rádio do interior de Sergipe, o ex-governador ao ser questionado porque não pagou as parcelas do transporte escolar devida aos municípios, ao invés de apresentar alguma justificativa, partiu para o ataque, deixando em suspeição todos os gestores municipais do Estado”.

Nota de Repúdio II

“Utilizando-se de palavras inapropriadas e até termos chulos, como ‘rabo de palha’ e ‘malandragem’, JB preferiu o ataque, sem explicar a inadimplência. Infelizmente essa não é a postura que se espera de um ex-governador. Como qualquer cidadão, se ele entendesse que há irregularidades em qualquer serviço público, que procurasse os órgãos fiscalizadores e formulasse uma denúncia”, acrescentou a nota.

Nota de Repúdio III

“No entanto, buscando popularidade e polêmica, prefere denegrir, publicamente, todos os prefeitos e prefeitas de Sergipe, transformando-os, na sua opinião, em criminosos do dinheiro público. A FAMES reafirma seu repúdio a esse tipo de postura e mantêm-se confiante na lisura dos processos licitatórios envolvendo o transporte escolar nos municípios”, completou Marcos José Barreto, presidente da FAMES.

Tudo fiscalizado

O presidente encerra a nota ressaltando que os processos serão todos fiscalizados pelos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Federal, além das Câmaras de Vereadores e da própria sociedade, que tem nos Portais da Transparência, todo o acesso a documentos relativos às administrações municipais.

Exclusiva!

A informação é que setores do PPS estão bastante estremecidos com os coordenadores da coligação do candidato a governador Eduardo Amorim (PSDB). O presidente Clóvis Silveira trabalha para “apagar o incêndio”, mas um membro do partido resumiu a situação: “o cristal se quebrou”…

Bomba!

Um grande e conhecido empresário sergipano, com milhões a receber do Estado, ouviu e agradeceu uma proposta indecorosa para “abater o débito”: ofereceram-lhe espaços e prédios públicos para tal “compensação”, além de um “pedido gordo” de perdão. Chama a atenção por um dos locais oferecidos. Para não “cair na malha fina”, o empresário agradeceu…

SAMU

Atendendo a uma cobrança antiga desta coluna, a comunicação via rádios do SAMU (Central de Regulação de Urgências) voltou a funcionar na grande Aracaju, Carmópolis e Cristinapolis. Demorou tanto que vários servidores estão “reaprendendo” sobre o uso do equipamento. Agora é torcer para que a cobertura de Rádio passe por todo Estado.

Sindifisco

O Sindicato do Fisco de Sergipe (Sindifisco) realizará debate individual e temático com os nove candidatos ao Governo do Estado de Sergipe nas Eleições 2018: Eduardo Amorim, Emerson (Rede), João Tarantella (PSL), Valadares Filho, Gilvani Santos (PSTU), Milton Andrade (PMN), Belivaldo Chagas, Márcio Souza (PSOL) e Mendonça Prado (DEM).

Debates

De acordo com o presidente do Sindifisco, Paulo Pedroza, das regras acertadas com os assessores, o Debate do Sindifisco sobre Finanças Públicas e Administração Tributária, acontecerá em três dias seguidos: dias 3, 4 e 5 de setembro, das 14h30 às 18h30. Cada um dos candidatos fará apresentação individual sobre o tema e terá 30 minutos para exposição das ideias e 30 minutos para a sabatina com a categoria do Fisco.

Emília Corrêa I

Na Tribuna da Câmara de Vereadores De Aracaju (CMA), a vereadora e defensora pública Emília Corrêa (Patriota) saiu mais uma vez em defesa das mulheres, pedindo rigor nas investigações que apontam o radialista George Magalhães como suspeito de agressão seguida de estupro contra uma ex-funcionária e falou sobre a importância da denúncia em casos de violência contra mulher.

Emília Corrêa II

“Toda mulher que é agredida, incomoda e toca em todas nós mulheres. E dificilmente uma mulher vai acusar um homem de agressão sem ser verdade, porque mesmo a gente incentivando a denúncia é muito difícil para quem vive uma situação como essa falar sobre o assunto. Mas, é necessário não se calar seja quem for o agressor, não importa se é radialista, vereador, médico ou qualquer personalidade pública, influente, tem mesmo que denunciar”, pontuou.

TCE I

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu pela irregularidade do período inspecionado de julho a dezembro de 2014, na Prefeitura Municipal de Telha, imputando ao gestor responsável, Domingos dos Santos Neto, glosa no valor de R$ 15.500, referente a valores indevidamente pagos a título de diárias.

TCE II

O processo foi relatado pelo conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, que acompanhou as conclusões da Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI) e o opinativo do Ministério Público Especial, impondo ainda ao ex-prefeito multa de 10% sobre o valor glosado e sanção administrativa de R$ 8mil.

Relator

Segundo o relator, no período inspecionado houve o pagamento de diárias em valor superior ao permitido pelo Decreto nº 31/2013 (item 3) – norma municipal que regulamenta a matéria. “A Coordenadoria oficiante constatou que no período foram gastos R$ 27.500 com diárias pagas a agentes públicos e, deste valor, R$ 15.500 fora pago em excesso”, afirmou o conselheiro.

Análise

De acordo com Clóvis Barbosa, foi constatado pela CCI que, no mês de agosto de 2014, dos 21 dias úteis, o gestor teria se ausentado do município durante 19. “Ou seja, no mês de agosto de 2014, o então chefe do Executivo passou apenas dois dias completos no município que deveria gerir, restando cristalina a desatenção ao Princípio da Razoabilidade”, concluiu.

Riachão do Dantas I

O Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe (TRE-SE) determinou o afastamento da prefeita e do vice-prefeito de Riachão do Dantas, Gerana Costa e Luciano Gois Paul, respectivamente. Eles ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Com o afastamento, assume o presidente da Câmara”, explicou a procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas. “A convocação de novas eleições para o município só pode ocorrer após o julgamento definitivo do processo, realizado no TSE”, completa.

Riachão do Dantas II

Em 9 de julho, o TRE/SE os condenou por abuso de poder econômico, nas modalidades: abuso dos meios de comunicação e fraude ao processo eleitoral, referente ao pleito de 2016. Segundo o Ministério Público Eleitoral, durante a campanha, a então candidata divulgou, em jornal de grande circulação, pesquisa fraudulenta que atribuía a ela um percentual de votos bem acima da realidade. A Justiça Eleitoral havia proibido a divulgação, mas a candidata não obedeceu a decisão judicial.

Gerana Costa I

“Em que pese o meu profundo respeito as decisões dos juízes desembargadores do TRE, lamento que eles tenham concluído pela ilegitimidade de minha eleição, posto que tenho absoluta consciência e convicção que nada foi feito que justificasse a decisão tomada. Tenho empenhado e dedicado a minha vida dia e noite durante esses um ano e seis meses de gestão, buscando parcerias e recursos para melhorar essa cidade que acolhi em meu coração”, explica a prefeita em nota pública.

Gerana Costa II

“Sigo confiante e fortalecida na minha fé de que a justiça prevalecerá. Cabendo a mim, em respeito à minha consciência e, sobretudo, para proteger milhares de votos que recebi, lutar em todas as instâncias do Poder Judiciário pela defesa do mandato que o povo da minha amada Riachão, legitimamente me conferiu. Irei recorrer a um recurso suspensivo para poder, através de liminar, continuar na prefeitura até um julgamento final em Brasília (DF), para que não tenham alteração alguma no seu regime de trabalho e nos serviços prestados à população”, completa a prefeita em nota.

PSL I

A pedido do Ministério Público Eleitoral, o TRE de Sergipe indeferiu o demonstrativo de regularidade partidária (Drap) do Partido Social Liberal (PSL). Segundo parecer do MP, o partido não cumpriu a cota de gênero. Como consequência, todos os candidatos a governador, senador deputado federal e deputado estadual do partido terão suas candidaturas indeferidas, pois a regularidade do Drap é pré-requisito para a participação do partido na eleição.

PSL II

A procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas, explica que a legislação eleitoral determina que cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Ainda de acordo com a procuradora, algumas candidatas do partido desistiram das candidaturas e, apesar de convocado a substituir as postulantes, a legenda não cumpriu a regra eleitoral.

Elber Batalha I

Diante da nota emitida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em relação a vacinação de sarampo em Aracaju, o vereador Elber Batalha (PSB) lamentou a forma indelicada que a pasta tratou os familiares do jornalista Victor Amaral, que faleceu semana passada e morava em Manaus, cidade que existe surto de sarampo.

Elber Batalha II

Segundo a nota, as pessoas que estiveram no velório e sepultamento do jornalista, precisam ser vacinadas contra o sarampo. “Por mais que seja uma boa intenção da SMS, a ação foi de uma infelicidade tremenda. Eles não entenderam que conviver com uma pessoa com sarampo não é igual ao convívio com uma pessoa com vírus ebola”, comparou.

Desrespeito

Elber ainda disse que atrelar a notícia à ida de pessoas ao sepultamento foi um desrespeito com os familiares e com a memória do próprio jornalista. “A perda de Victor Amaral abalou a comunicação e todos ficamos muito chocados com a sua prematura partida. E a SMS foi extremamente infeliz com a nota, como só existisse em Aracaju 1 pessoa com sarampo que estava no velório. Não existe nenhuma pessoa com sarampo em Aracaju e em Sergipe?”, indagou.

Henri Clay

O candidato ao Senado e presidente licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB/SE), Henri Clay Andrade (PPL), deixou o seu recado sobre os princípios que nortearão o seu mandato de senador da República. “Não vou vender a minha alma para ser senador. Tenho critérios, tenho ética, compromisso e serviços prestados. Se fosse para fazer politicagem, não me interessaria. Faço as críticas com a indignação que eu trago no peito e quero contribuir com o meu país”, disse Henri Clay em entrevista ao Jornal da Rádio Jovem Pan.

Chico do Correio

O prefeito de Nossa Senhora da Glória, Chico do Correio, declarou em um evento organizado por ele na cidade, que apoia a candidatura de Marcio Macedo a deputado federal. Para Marcio, que também é vice-presidente nacional do PT, o apoio de Chico é de suma importância para a sua candidatura. “Chico é um homem do bem e excelente prefeito. Tem se destacado em todo o Brasil como um ótimo gestor e estou muito feliz com o seu apoio a minha candidatura”, disse.

Emendas para Glória

Chico ressaltou que Marcio Macedo, quando deputado federal, destinou mais de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para Glória. “Marcio sempre trouxe recursos para Glória e com as emendas obtidas por ele, foi possível construir, por exemplo, duas Unidades Básicas de Saúde, duas quadras esportivas e uma academia da saúde. Até hoje, as emendas conseguidas por Marcio trazem benefícios para o povo do município. Então Glória está junto com Marcio Macedo e Sergipe precisa de um representante como ele na Câmara Federal para defender nosso estado”.

Amese I

O presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese), Sargento Jorge Vieira, ingressou com Mandado de Injunção junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, visando a compelir o Poder Executivo a regulamentar a carga horária dos militares estaduais.

Amese II

No pedido, o advogado da AMESE, Dr Plínio Karlo, deixa patente que o “Banco de Horas”, para fins de compensação da carga horária suplementar dos servidores militares, até o presente momento os mesmos se depara com a ausência de regulamentação por parte do Governo do Estado, o que inviabiliza o exercício deste direito.

Prejuízos

Registra que a inexistência de disposições que estabeleçam os parâmetros para a execução de carga horária suplementar acarreta em prejuízo aos servidores das corporações, na medida em que não há contabilização das horas efetivamente laboradas, remuneração proporcional e correspondente aos serviços, bem como não há limites para o labor nestas condições.

Eduardo Amorim I

O candidato a governador de Sergipe, Eduardo Amorim, participou de um bate-papo com a Juventude do PSDB Sergipe, no Comitê Central do partido. Eduardo recebeu em mãos um projeto criado pelo grupo com propostas alinhadas às necessidades dos jovens do estado, que sentem falta de políticas públicas que assegurem seus direitos.

Eduardo Amorim II

O projeto foi elaborado a partir do diálogo da Juventude. Entre as principais propostas, a geração de emprego e renda para os jovens. “Entregamos ao candidato a governador, Eduardo Amorim, para que ele possa analisar a possibilidade de incorporar ao Plano de Governo. Esse projeto visa também a qualificação dos jovens para que eles estejam preparados para atender às necessidades do mercado de trabalho”, detalhou Herbert Pimenta, membro da Executiva Nacional da Juventude PSDB.

Desejo de mudança

Eduardo Amorim agradeceu o empenho de cada um e ressaltou a importância de criar condições para que os jovens participem da vida social e econômica. “Recebi com alegria esse projeto da nossa Juventude. Vejo nos jovens o desejo de mudança por um futuro melhor. Acredito que, garantindo o acesso aos direitos fundamentais e facilitando a inserção no mercado de trabalho, nossa juventude poderá conquistar melhores condições de vida. Nosso governo vai trabalhar para que isso aconteça”.

Laércio Oliveira

Disputando sua reeleição, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve em Riachão do Dantas, onde foi recebido pelo vereador Zé Cosme de Irani e pelo líder comunitário do povoado Tanque Novo, Doriedis Viana, que estavam acompanhados de dezenas de pessoas. Laércio destacou sua atuação em favor da geração de emprego e renda para os municípios e lembrou que Riachão tem se transformado com o apoio dado por ele, conquistando recursos de suas emendas parlamentares para a cidade.

Marcos Cardoso

O jornalista Marcos Cardoso convida para o lançamento de seu primeiro romance “O anofelino solerte”, no dia 28 de setembro, a partir das 17 horas, na Livraria Escariz, da Avenida Jorge Amado.

Cidadão Sergipano

O amigo jornalista Givaldo Ricardo, que presta assessoria ao governo do Estado há muitos anos, recebe o Título de Cidadão Sergipano, na próxima terça-feira (4), a partir das 11 horas, no plenário da Assembleia Legislativa.

Wendell Carvalho

O especialista em mudança comportamental e estratégias para atingir metas, Wendell Carvalho, vai ministrar o treinamento curso ‘O Poder de ser Imparável, A Experiência’ em Aracaju. A capacitação será realizada no dia 21 d outubro, das 9 às 20 horas, no Hotel Radisson.

Combate ao Fumo

No Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto, a clínica Onco Hematos fez uma alerta à população sobre a conscientização com relação a prática de fumar. O tabagismo é o maior fator de risco evitável de adoecimento e morte no mundo e tem relação com vários tipos de câncer (pulmão, cavidade oral, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero e leucemias), além de ser responsável por cerca de 30% das mortes por câncer.

Tabagismo

De acordo com o cirurgião torácico da Onco Hematos, Fernando Coelho, o principal câncer associado ao tabagismo é o de pulmão. “Fumantes chegam a ter 20 vezes mais chances de ter esse tipo de câncer que não fumantes, 10 vezes mais chances de ter câncer de laringe e de duas a cinco vezes mais chances de desenvolver câncer de esôfago. Cerca de 90% dos tumores do pulmão poderiam ser evitados simplesmente abandonando-se o fumo. Mais de 90% dos pacientes com câncer de pulmão são fumantes, incluindo aqueles não fumantes, mas expostos continuadamente à fumaça do tabaco – os fumantes passivos”, ressaltou.

Livro-reportagem

O Coletivo Carolina Maria de Jesus de Pesquisa em Jornalismo e Cultura convida para o lançamento do livro-reportagem “Nem copo de cachaça nem prato de comida: a primeira greve dos comunicadores sergipanos”, de autoria de Henrique Maynart, publicada pela Editora do Estado de Sergipe (Edise). O evento ocorrerá no dia 13 de setembro, às 17 horas, no Centro Cultural de Aracaju, na Praça General Valadão, Centro.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com