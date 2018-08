Valadares: “votei em Jackson por um sentimento de gratidão a Marcelo Déda”

30/08/18 - 13:16:09

O senador Antonio Carlos Valadares, candidato à reeleição pela coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, comentou, quando provocado, o fato de já ter participado de outros grupos políticos e disse que “política é assim mesmo, passa. Vira história. Já estivemos em outros grupos sim, mas nunca nos contaminamos. Nunca nos aproveitamos do mandato para nos locupletarmos”.

A afirmação foi feita na manhã desta quinta-feira (30), no Jornal Primeira Mão, da rádio 103 FM, de Aracaju. Durante sua participação no programa, o senador pediu desculpas ao povo de Sergipe por ter pedido votos para Jackson Barreto na eleição de 2014. “Ele era o vice de Déda, como eu poderia ser contra? Eu tinha Déda como um irmão. Votei em Jackson por um sentimento de gratidão a Déda que havia falecido no final do ano anterior”, explicou.

O senador aproveitou sua participação no programa para ressaltar que nos seus três mandatos fez muitas coisas boas por Sergipe e a população do estado tem reconhecido isso. Destacou, por exemplo, ter sido o articulador da Lei que criou a Operação Lava Jato, aprovada em 2012, e que vem fazendo “um grande bem ao país”, inclusive devolvendo aos cofres públicos grandes somas do dinheiro desviado.

Orgulhoso de ser comprovadamente ‘ficha limpa’, Antonio Carlos Valadares disse ter sido “o único sergipano a presidir o Conselho de Ética do Senado. Tive minha vida revirada por órgãos de segurança nacional. É exigência passar por isso para ocupar o cargo. Sou ficha limpa comprovada”.

Ao ser questionado sobre as pesquisas eleitorais, o candidato respondeu que “a pesquisa é um levantamento do momento, não critico nem elogio pesquisas, mas gostei dessa. Anima a militância”, finalizou o senador.

Matéria produzida pela Coligação