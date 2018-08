Veículo roubado é recuperado pela PM no 18 do Forte

30/08/18 - 11:04:11

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Getam) recuperaram na manhã dessa quarta-feira, 29, um carro roubado que estava estacionado na Rua A do Loteamento JK, Bairro 18 do Forte, Zona Norte de Aracaju.

Em patrulhamento de rotina pela localidade, por volta das 10h51, a equipe avistou o veículo Cobalt, de cor branca, placas OUP-2799, abandonado em um ponto ermo da rua, chamando a atenção. Ao checar a situação, os policiais constataram que o carro tinha restrição de roubo/furto.

Diante da situação, o automóvel foi conduzido para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

Fonte e foto PM/SE