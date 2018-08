“Vejo nos jovens o desejo de mudança por um futuro melhor”, afirma Amorim

30/08/18 - 08:12:18

Na tarde desta quarta-feira, 29, o candidato a governador de Sergipe, Eduardo Amorim (PSDB) participou de um bate-papo com a Juventude do PSDB Sergipe, no Comitê Central do partido. Eduardo recebeu em mãos um projeto criado pelo grupo com propostas alinhadas às necessidades dos jovens do estado, que sentem falta de políticas públicas que assegurem seus direitos.

O projeto foi elaborado a partir do diálogo da Juventude. Entre as principais propostas, a geração de emprego e renda para os jovens. “Entregamos ao candidato a governador, Eduardo Amorim, para que ele possa analisar a possibilidade de incorporar ao Plano de Governo. Esse projeto visa também a qualificação dos jovens para que eles estejam preparados para atender às necessidades do mercado de trabalho”, detalhou Herbert Pimenta, membro da Executiva Nacional da Juventude PSDB.

Eduardo Amorim agradeceu o empenho de cada um e ressaltou a importância de criar condições para que os jovens participem da vida social e econômica. “Recebi com alegria esse projeto da nossa Juventude. Vejo nos jovens o desejo de mudança por um futuro melhor. Acredito que, garantindo o acesso aos direitos fundamentais e facilitando a inserção no mercado de trabalho, nossa juventude poderá conquistar melhores condições de vida. Nosso governo vai trabalhar para que isso aconteça”, afirmou Eduardo.

Fonte e foto assessoria