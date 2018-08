Vice-Reitora da Universidade Massachusetts e ITPS discutem sobre parceria

30/08/18 - 16:14:27

Por Andréa Moura

Vice-Reitora da Universidade Massachusetts e presidente do Cambridge Institute for BrazilianStudiesvisitam o ITP e discutem sobre parcerias internacionais

Estreitar o relacionamento entre Sergipe e Boston, nos Estados Unidos, através da realização de projetos em conjunto nas áreas de pesquisa científica, tecnológica e inovação entre o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e a Universidade Massachusetts (UMass-Boston) foi um dos objetivos da visita da Vice-Reitora da UMass-Boston, a Dra. Cheryl Nixon, ao Instituto, neste mês de agosto. Esta foi a primeira vez que ela veio ao Brasil, e foi recepcionada pelo presidente do Conselho Curador do ITP e magnífico Reitor da Universidade Tiradentes, o professor Jouberto Uchôa de Mendonça, e pelo presidente do Instituto, o Dr. Diego Menezes. Durante a visita estiveram presentes, também, membros do corpo diretivo do ITP e da Unit. A UMass-Boston é uma das mais renomadas instituições de ensino superior dos Estados Unidos.

Dentre os compromissos elencados na pauta de viagem da Dra. Cheryl Nixon, que esteve acompanhada pelo presidente do Cambridge Institute for BrazilianStudies (CIBS), James Ito-Adler, estavam conhecer a infraestrutura física e os projetos, inclusive os da área social, das duas maiores unidades do Grupo Tiradentes no Estado, a Unit e o ITP, e reconhecer pontos de conexão com a UMass-Boston para que parcerias sejam firmadas, como explicou o Prof. Otávio Correia, Coordenador de Relações Internacionais do Grupo Tiradentes. No ITP, a Dra. Nixon visitou os laboratórios e conversou com alguns pesquisadores da instituição. De forma sucinta, porém motivadora, conheceu um pouco das pesquisas realizadas nas áreas de atuação do Instituto.

Dra. Cheryl Nixon mostrou-se especialmente interessada no tema do reaproveitamento de 100% dos resíduos orgânicos, trabalho que é realizado no Laboratório de Síntese de Materiais e Cromatografia (LSincrom), setor coordenado pela Dra. Sílvia Egues.Outro projeto que prendeu a atenção da Vice-reitora da UMass-Boston foi o protótipo de casa de farinha movida a energia solar desenvolvido pelo Dr. Renan Tavares, coordenador do Laboratório de Catálise, Energia e Materiais (LCEM), principalmente por atingir duas áreas importantes: a social, ao dar oportunidade para que comunidades carentes tenham um meio de subsistência com baixo custo financeiro; e de melhoria do meio ambiente, ao acabar com a utilização de lenha para fabricação de farinha de mandioca, alimento tradicional do nordeste brasileiro.

Durante a visita aos laboratórios, o presidente do ITP aproveitou a oportunidade para apresentar à Dra. Cheryl Nixon a criadora do primeiro medicamento brasileiro para controle e tratamento da espasticidade: a Dra. Edna Aragão. A invenção foi desenvolvida no Laboratório de Estudos Biológicos e Produtos Naturais (LBPN) do Instituto e a tecnologia transferida para a Hebron Farmacêutica, de Pernambuco, que desde fevereiro de 2017 tem comercializado o produto no país. O que é o medicamento, as propriedades, o alvo terapêutico e a aplicabilidade foram explicados por Dr. Diego Menezes à Vice-Reitora da UMass-Boston e ao presidente do CIBS, que se mostraram muito impressionados com a descoberta e parabenizaram a Dra. Edna pelo incrível feito científico.

Ao final da visita, que foi acompanhada por outros membros do staff do Grupo Tiradentes, dentre eles, o vice-presidente do ITP, o professor Junior Uchôa, e a Pró-Reitora de Pesquisa da Universidade Tiradentes, a Dra. Juliana Cordeiro, a Dra. Cheryl Nixon confessou estar muito entusiasmada com tudo o que viu e ouviu daqueles que fazem o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, especialmente em ter podido ver os discentes de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado atuando ativamente em todas as etapas dos projetos científicos.

“Vejo muitas possibilidades, muitas mesmo. Fiquei entusiasmada com as pesquisas que são desenvolvidas aqui, pois são pesquisas importantes, porque os laboratórios estão buscando soluções para problemas reais que acontecem no mundo. Estou muito impressionada, são diferentes projetos. E tem outra coisa que gostei demais: dos estudantes! Eu amo os estudantes e vi muitos aqui, vi como são felizes, cheios de energia e trabalham bem em equipe. Realmente esta visita me deixou muito entusiasmada, cheia de ideias e organiza-las será o próximo passo”, declarou.

Poder mostrar o potencial do ITP para a Vice-reitora da UMass-Boston e para o presidente do Cambridge Institutefoi motivo de satisfação para o presidente do ITP, que estará indo em setembro para a UMass e para o MIT devolver a visita e, em especial, avaliar como o Instituto de Tecnologia e Pesquisa pode ampliar as ações de interação com as duas instituições, uma vez que parcerias interinstitucionais já foram estabelecidas através do Grupo Tiradentes.

“Temos muito a oferecer e também a receber em conhecimento e troca de experiência com a UMass, a exemplo do que já acontece em outras parcerias que temos com instituições internacionais ao redor do mundo. Todavia, pela presença do Instituto em Boston, dentro da UMass, essa interação tem que ser ainda mais profícua. Assim como a Dra. Cheryl Nixon, já vislumbro uma gama de oportunidades, pois também estamos certos de que juntos, ITP e UMass, poderemos oferecer muito mais pesquisa de ponta, intensificar o desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, inovar para as sociedades norte-americana e sergipana, pois ambas têm excelentes pesquisadores, com expertise em áreas comuns de atuação e que dialogarão com facilidade sobre temas de interesse mútuo”, garantiu Dr. Diego Menezes.

Foto assessoria