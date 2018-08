Confira a programação da Semana da Pátria e dos desfiles cívicos em Lagarto

31/08/18 - 12:44:15

O Prefeito Valmir Monteiro convida toda a população para as festividades alusivas à Semana da Pátria e os desfiles cívicos do Município de Lagarto.

Do dia ao 1º a 7 de setembro haverá hasteamento do Pavilhão Nacional ladeado das bandeiras do Estado de Sergipe e de Lagarto, às 8h, na sede da Prefeitura Municipal.

Do dia 1º ao dia 23 de setembro acontecerão os desfiles cívicos. Confira as datas e os respectivos locais:

1 de setembro – Colônia Treze

2 de setembro – Povoado Jenipapo

7 de setembro – Sede do Município

9 de setembro – Povoado Açuzinho

15 de setembro – Conjunto Matinha

16 de setembro – Povoado Olhos d’Agua

22 de setembro – Povoado Luiz Freire

23 de setembro – Povoado Brasília

Os desfiles nos povoados acontecem a partir das 15h, já na Cidade, às 14h.

Fonte e foto assessoria