17 de Março vai ser homenageado no Desfile Cívico Municipal

31/08/18 - 09:28:52

Para representar o crescimento e o futuro da cidade, um dos bairros que mais recebe investimentos da Prefeitura de Aracaju, o 17 de Março será homenageado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Diomedes Santos Silva durante o Desfile Cívico Municipal. A ideia é mostrar o cotidiano da localidade, afastando o estigma negativo e apresentando suas qualidades e o desenvolvimento pelo qual a região passa com as ações da atual gestão.

Com o tema “Aracaju que se expande”, que retrata o crescimento da capital na chamada Zona de Expansão, a escola vai reconstituir a história dos bairros Santa Maria, onde se localiza, do bairro Aruana, além, claro, do 17 de Março. Este se destaca por ser o bairro mais jovem de Aracaju.

Inaugurado em junho de 2010, o 17 de Março recebeu, na época, 500 casas para abrigar as famílias que viviam em situação indigna de moradia. Hoje, no entanto, o número já ultrapassa duas mil. Além das habitações, duas escolas foram inauguradas entre os anos de 2017 e de 2018: a Escola Municipal de Educação Infantil José Calumby e a Emef José de Souza de Jesus.

O cobrador de ônibus Gilmar Santana é morador do bairro há oito anos e acompanhou suas transformações desde o início de sua história. “A infraestrutura do bairro melhorou bastante. Antes tínhamos que nos deslocar por uma longa distância para chegar ao ponto de ônibus. Com a abertura e pavimentação de ruas, os ônibus entram aqui. É muito bom ver essas mudanças sendo contadas no desfile”, declarou.

Gilmar Santana não esconde que foi se transformando junto com o bairro. Arrumou emprego e conseguiu sua própria residência. Agora ele está ajudando o filho, aluno da Emef Diomedes Santos Silva, a ensaiar para o desfile. Ele se arrisca a escolher a melhor transformação do bairro e que não pode deixar de ser retratada no dia do desfile. “O empenho dos pais em trabalhar, ganhar a vida de forma honesta e sustentar sua família, apesar de existir muita marginalidade”, pontua.

Ensaios

Na reta final, os alunos da Emef aprenderam a marchar na quadra esportiva, em ensaios supervisionados e orientados pela diretora Nélida Carvalho. Sessenta alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental Menor vão desfilar, fantasiados de comerciantes, feirantes, pedreiros, professores, vendedores, carroceiros, catadores de recicláveis, e todas as profissões existentes no bairro. “Neste desfile a escola vai mostrar que o bairro tem gente trabalhadora e pessoas boas. Queremos fortalecer o sentimento de pertencimento dos alunos, para que eles gostem do bairro em que vivem, ao invés de sentir vergonha dele. Queremos apagar o preconceito disseminado na sociedade”, afirma Nélida Carvalho.

Desfile Cívico

Além dessa escola, outras 22 vão recontar a trajetória de bairros aracajuanos distribuídos em 12 temas, unidas em um projeto de ministrar uma aula pública sobre a capital durante o desfile, idealizado pela Secretaria Municipal da Educação (Semed). “A partir do planejamento estratégico e sob a ótica do que queremos para o futuro, pensamos em retratar o histórico da capital como um todo”, afirma a coordenadora do Departamento de Educação Básica (DEB) da Semed e membro da Comissão Organizadora do Desfile, Maíra Cerqueira.

O Desfile Cívico Municipal acontece neste domingo, 2 de setembro, na rua Bahia, bairro Siqueira Campos, a partir das 8h.

Fonte e foto assessoria