ALMOÇO NA SOMESE RECEBE CANDIDATOS PARA DEBATER SAÚDE

31/08/18 - 06:34:35

Dando continuidade aos debates realizados pela Sociedade Médica de Sergipe (Somese), o governador em exercício e candidato ao mesmo cargo, Belivaldo Chagas (PSD) e os candidatos ao senado, Rogério Carvalho (PT) e Jackson Barreto (MDB) foram os convidados do Almoço Somese – Eleições 2018 – dessa quinta-feira, 30, e tiveram a oportunidade de apresentar seus planos de governo na área da saúde.

Já participaram também os candidatos ao governo do Estado, Valadares Filho (PSB) e Dr. Emerson (Rede) e os candidatos ao senado, Henri Clay Andrade (PSB), Valadares (PSB) e Alessandro Vieira (Rede).

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, deu as boas-vindas a todos os presentes e agradeceu a presença dos candidatos no almoço que teve o intuito de debater sobre a saúde no Estado. “Esse almoço é de extrema importância não só para a classe médica, como também para toda sociedade. É a partir de encontros como esse que podemos entender os planos de governo de cada candidato”, destaca Dr. Aderval.

Para o governador em exercício e candidato ao mesmo cargo, Belivaldo Chagas, o debate foi um importante momento de discussão entre os candidatos e a classe médica. “Saio daqui feliz e acho que pude contribuir um pouco com os vários segmentos da sociedade e recebi contribuições importantes também”, comenta Belivaldo.

Segundo o candidato ao senado, Dr. Rogério Carvalho, o almoço na Somese foi positivo porque teve a oportunidade de se manifestar sobre temas de grande relevância. “Foram abordados assuntos desde como organizar a Previdência, o Sistema de Saúde, a Assistência em Saúde, o emprego, além de uma discussão geral e de alto nível para um momento de formação de opinião”, enfatiza Rogério.

De acordo com o candidato ao senado, Jackson Barreto, foram discutidas ações desenvolvidas em favor da saúde dos sergipanos. “Revelei um triste fato que vem dificultando a evolução da saúde pública, mas apesar das dificuldades tivemos um amplo crescimento nas ações voltadas para a área”, disse Jackson.

O segundo vice-presidente da Somese, Dr. Raimundo Sotero, afirma que o debate foi franco, aberto e trouxe uma série de esclarecimentos importantes, principalmente para aqueles que são batalhadores da causa de doenças crônicas. “Discutimos sobre o fornecimento de insulina, a assistência que deve ser dada ao paciente do Huse, o acompanhamento dado ao paciente de cirurgia bariátrica, entre outros”, manifesta Dr. Sotero.

Foto assessoria

Por Maraisa Figueiredo