Belivaldo incorpora a seu Programa de Governo propostas de Edvaldo para melhor atender aos aracajuanos

Em grande ato político realizado na noite desta quinta-feira, 30, no Iate Clube, em Aracaju, o governador e candidato à reeleição pela coligação Pra Sergipe Avançar, Belivaldo Chagas, se comprometeu, publicamente, a agregar ao seu Programa de Governo um conjunto de ideias proposta pelo prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, no documento intitulado Carta de Aracaju, que lhe foi entregue no evento.

Ao lado da candidata à vice-governadora de sua chapa, Eliane Aquino, e dos candidatos a senador da coligação governista, Jackson Barreto e Rogério Carvalho, o governador Belivaldo agradeceu o empenho e compromisso de Edvaldo com a sua reeleição, e destacou nunca ter duvidado que o prefeito da capital lhe apoiaria nessa caminhada.

“Sou homem de só assumir compromisso que posso cumprir. E assumo aqui, publicamente, o compromisso de governar junto com Edvaldo Nogueira, numa parceria estreita entre o governo estadual e a prefeitura da capital. Vamos governar Aracaju a seis mãos, vai ser Belivaldo e Eliane e Edvaldo, para a nossa capital avançar ainda mais o seu desenvolvimento, que tem sido muito bem conduzido pelo nosso querido prefeito”, assegurou Belivaldo, com a Carta de Aracaju nas mãos.

Ao discursar durante o ato político, Eliane Aquino, que é vice-prefeita de Aracaju, destacou que a eleição deste ano é de importância extrema não apenas para Aracaju e para os outros 74 municípios sergipanos, mas para o país. A candidata a vice-governadora disse ainda estar ao lado de Belivaldo e dos que sempre estiveram ao lado de Marcelo Déda e Lula na construção de um Sergipe e um país mais justo.

“É hora de irmos para as ruas gritar Lula livre, é hora de nos mobilizarmos para não permitir que aqueles que apoiaram o golpe e contribuíram para o retrocesso do nosso país assumam o comando do nosso Estado. Cada um de vocês aqui presente é um soldado dessa luta e precisamos do apoio de todos para vencermos essa eleição já no primeiro turno”, disse Eliane, dirigindo-se às milhares de pessoas que participaram do ato.

Anfitrião e organizador do evento, o prefeito Edvaldo Nogueira contou ter escolhido o Iate Clube para iniciar sua participação na campanha de reeleição de Belivaldo pelo simbolismo representado pelo local. Segundo explicou, o Iate foi palco para o início de todas as campanhas vitoriosas dos que permanecem unidos desde a primeira eleição de Marcelo Déda para prefeito da capital.

Na Carta de Aracaju, o prefeito da capital afirma que a contribuição do governo estadual à gestão municipal é fundamental para potencializar as conquistas do povo aracajuano. No documento, Edvaldo destaca estar ciente que o projeto representado pelo governador e candidato à reeleição apresenta a melhor plataforma de gestão para Sergipe e, nesse sentido, elencou uma série propostas no documento, “visando manter em curso as transformações sociais e econômicas, com inclusão, desenvolvimento sustentável, avanços tecnológicos e progresso”, dentro do projeto de construção de uma nova Aracaju, tocado por sua gestão.

“É preciso que a gente vote no projeto que vai reconstruir nosso país e que representa o retorno da liberdade, da democracia e justiça social e do nosso progresso, e esse projeto é liderado por Lula e Fernando Haddad. Sergipe precisa continuar nesse caminho que foi inaugurado por Marcelo Déda, líder de um projeto de transformação e mudança. Jackson deu continuidade e agora assume Belivaldo Chagas, que já demonstrou ter capacidade e compromisso com nosso povo”, afirmou Edvaldo, ao alertar que o Estado não pode “cair nas mãos do atraso”.

Dentre as ideias propostas pelo prefeito da capital ao governador Belivaldo, que garantiu incorpora-las ao Programa de Governo Pra Sergipe Avançar, estão obras de infraestrutura social e urbana importantes para a cidade e ações nas áreas de Saúde, Educação, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

