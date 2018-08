Cabo Amintas é homenageado em festa dos 50 anos da APAE

31/08/18 - 06:58:13

Na manhã desta quinta-feira, 30, o vereador e líder da oposição na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Cabo Amintas (PTB), foi homenageado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE.

A condecoração recebida pelo parlamentar aconteceu durante as festividades de 50 anos da instituição. As 5 décadas de existência da associação foram dedicadas a promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e representar o movimento com a perspectiva de melhora na inclusão social de seus usuários.

Após receber a honraria, Cabo Amintas disse estar se sentindo privilegiado por ser lembrado por uma instituição tão importante como a APAE.

“Fico muito feliz e honrado em receber essa homenagem. Acredito que esse trabalho feito pela APAE é importantíssimo para a inclusão das pessoas com deficiência, às vezes tão esquecidas pelo poder público”, afirmou.

A programação do cinquentenário incluiu, além de homenagens aos parceiros, colaboradores e assistidos, apresentações culturais e musicais, como a participação dos integrantes do Instituto Canarinhos de Sergipe (INCASE).

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Sherlla Matos