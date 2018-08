Candidatos aprovados em concurso dos bombeiros sugerem melhorias para a Corporação

31/08/18 - 11:17:20

O deputado estadual Matos (Rede) recebeu na quinta-feira, 31, no seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese, dois aprovados no concurso dos Bombeiros que aguardam pela convocação para assumirem as vagas conquistadas com muito esforço. Participaram dessa reunião o Alex Marques e Weberton Dantas. “O propósito da nossa visita ao deputado Matos é expor a situação atual do Corpo de Bombeiros e pleitear que todos os aprovados no concurso sejam nomeados. Que sejam chamados para participar da Corporação e recompor o quadro que hoje já é deficitário e ainda está abaixo do recomendado pela Organização das Nações Unidas – ONU”, ressalta Alex Marques, um dos aprovados.

De acordo com Alex, a corporação tem a necessidade de efetivo. “Viemos aqui para expor a situação atual. Sem nenhum compromisso político com ninguém. Nós entendemos que a causa é suprapartidária, que ela é de interesse de toda a sociedade. Afinal, o Corpo de Bombeiros faz diversos atendimentos, desde pessoas com surto, a combate a incêndios, controle de animais, busca de afogamento e resgate de pessoas”, expõe Alex.

O deputado Matos escutou atentamente o relato dos concursados e afirmou que agendará o uso do grande expediente na Alese para tratar sobre esse assunto. “Segundo os dados deles, com o atual efetivo que o Corpo de Bombeiros tem se faz necessário essa reposição. Os concursados devem ser chamados o mais rápido possível. Porque, o serviço prestado pela Corporação é essencial”, afirma Matos.

