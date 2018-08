CDL ARACAJU CONHECE PROGRAMA DE GOVERNO DE VALADARES FILHO

31/08/18 - 06:14:28

O candidato expôs, nesta quinta-feira, suas propostas para gerir o estado pelos próximos quatro anos

Mereceu elogios de integrantes da plateia a proposta do candidato da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho, de fazer, em quatro anos, Sergipe referência no setor de Tecnologia da Informação (TI) e Inovação. Com isso, explicou, o estado ganha destaque no cenário nacional e combate o desemprego, especialmente entre jovens. A afirmação foi feita durante almoço na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, nesta quinta-feira (30), quando Valadares Filho expôs seu Programa de Governo.

Mas o foco das atenções entre presentes foi mesmo a segurança, motivo de queixas generalizadas. O candidato reconheceu a seriedade da situação, assumindo ser essa uma das tarefas prioritárias da sua gestão. “Combater a violência será uma das nossas prioridades. Vamos criar o gabinete de gestão para controlar, monitorar e traçar metas para atacar o problema”, reafirmou.

Em breve exposição do seu Programa de Governo, Valadares Filho falou das medidas que pretende adotar para arrumar a “casa” e recuperar a saúde financeira do estado, a exemplo das reformas tributária e administrativa que, no seu entendimento, serão fundamentais para dar novo fôlego às finanças. Convocou o empresariado sergipano para firmar parceria com o poder público para reerguer Sergipe, pondo fim às tristes estatísticas que o estado lidera.

O candidato revelou sua disposição de fortalecer o turismo como forma não apenas de captar recursos e impulsionar o crescimento da economia, mas também de mudar a imagem que Sergipe conquistou nos últimos anos de estado detentor dos piores índices de violência, altas taxas de desemprego, péssimo desenvolvimento educacional, e caos na saúde.

Ao finalizar, o candidato foi alvo de questionamentos por parte dos presentes. Além de segurança, o rombo da previdência estadual dominou o foco do empresariado. Considerando a questão “delicada e de difícil solução imediata”, Valadares Filho acusou o atual governo de “irresponsabilidade” por causar o rombo.

Ele falou sobre a dificuldade de uma recuperação imediata da previdência estadual. “Vamos primeiro fazer uma auditoria para traçar a realidade da situação. Só após, podemos saber quais medidas aplicar para estagnar o processo. Sanar o problema demanda tempo”.

Os presidentes da CDL de Aracaju, Breno Barreto, e da Federação do Comércio Lojista de Sergipe (FCDL), Edivaldo Cunha, entregaram ao candidato uma Carta Compromisso em que são apresentadas sugestões para o setor.

Matéria produzida pela Coligação