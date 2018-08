CONCURSO DA PM: TAF PARA RECLASSIFICADOS COMEÇA DOMINGO

31/08/18 - 15:17:07

Nesse domingo (2) terá início o Teste de Aptidão Física (TAF) para os 1.500 reclassificados na segunda fase do concurso de soldado da Polícia Militar realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag).

O Teste de Aptidão Física para o concurso de soldado da PM, que ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de setembro, será realizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS) a partir das 8h, com abertura dos portões às 7h para os candidatos convocados para o período da manhã.

Os candidatos deverão consultar o cartão de convocação contendo a data, o horário e o local de realização do TAF no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”.

Para submeter-se ao TAF, o candidato deverá apresentar o atestado médico original específico para a finalidade do concurso, em que conste o número do registro do médico responsável, inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), atestando às condições de saúde necessárias para a realização das provas.

O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no Edital de Abertura não poderá ser submetido ao Teste, sendo, automaticamente, excluído do Concurso.

Somente será admitido para realizar o teste físico o candidato que estiver munido de documento original de identidade.

Para a realização do TAF, o candidato deverá comparecer com trajes adequados, para a barra fixa, flexão, corrida de fundo e abdominal: calção de ginástica (ou malha, para o sexo feminino), tênis e camiseta sem desenhos ou inscrições; para a natação: calção de banho (masculino) sunga ou equivalente, maiô (feminino), touca, toalha e chinelo de dedo.

Os candidatos que foram classificados/convocados anteriormente, mas que não entraram na nova lista de convocação divulgada pelo IBFC em virtude da anulação das questões 87 e 88 por decisão judicial, serão convocados nos próximos dias pelo Instituto para também fazer o TAF por decisão judicial.