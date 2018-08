PC CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO EM ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO

31/08/18 - 06:47:27

Cope desarticula associação criminosa responsável por homicídios e tráfico de drogas em Aracaju e São Cristóvão

Ação ocorreu na capital e em São Cristóvão, onde estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 31, a Polícia Civil, por meio do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), realiza uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios, tanto em Aracaju quanto em São Cristóvão.

A ação conta com o apoio do Grupo Especial de Repressão e Busca (Gerb), Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP), da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), 6a e 9a DMs, além de policiais civis das Delegacias de Itabaiana (Regional), Malhador e Carira.

A operação foi realizada em São Cristóvão e Aracaju, e visa cumprir doze mandados de prisão, além buscas e apreensões.

“São crimes relacionados ao tráfico de drogas e diversos homicídios cometidos por esse grupo. Há dois homicídios que chamam atenção: um no Centro de Aracaju e o outro foi um triplo homicídio em São Cristóvão, na divisa com Itaporanga. É um grupo bastante perigoso, violento, que atua em São Cristóvão, Aracaju e outros locais”, explicou o delegado Hugo Leonardo, que coordena as investigações.

Onze pessoas foram presas e uma entrou em confronto com a polícia. Diversas armas foram apreendidas, entre pistola, revólver e rifles.

Homicídios

O homicídio na capital foi registrado no dia 23 de junho, no Bairro Centro, por câmeras de segurança das lojas que existem próximas ao local do crime. Dois indivíduos em uma motocicleta executaram um homem que guardava carros na região.

No outro crime, ocorrido no último dia 12 de julho, além da prática do triplo homicídio, os corpos foram carbonizados e localizados em um veículo entre os municípios de Itaporanga e São Cristóvão.

