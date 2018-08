Delegado lamenta “deselegância e falta de profissionalismo em informações”

31/08/18 - 16:22:40

O delegado Paulo Márcio, responsável pelo registro na delegacia plantonista Sul, da ocorrência no edifício Infinit, na Orla de Atalaia, envolvendo o radialista George Magalhães, respondeu de forma dura aos comentários feitos pela imprensa na manhã desta sexta-feira (31), quando foi divulgado que “o delegado Paulo Márcio caiu em contradição ao dizer, num primeiro momento que desconhecia completamente o fato, e que agora aparece como entrevistado na TV, emitindo parecer sobre o assunto”.

Em resposta ao que disse um radialista, Paulo Márcio afirmou que “em minha primeira manifestação, no dia 24/08, dentro do que me parecia razoável e do que me competia na condição de integrante da SSP, defendi a lisura e segurança do sistema PPE, seja quanto ao registro, seja quanto ao armazenamento de informações”, explicou.

Segundo o delegado, ele não poderia se manifestar sobre o assunto, “sob pena de incorrer em transgressão disciplinar, manifestar-me publicamente sobre o caso, mesmo tendo pleno conhecimento do episódio, por ter sido o responsável pelo registro da ocorrência – inclusive a tipificação da conduta – e, consequentemente, pelo encaminhamento da noticiante ao IML, fornecendo-lhe a competente Guia de Requisição de Exame Pericial de Lesão Corporal”.

Ao final, o delegado Paulo Márcio diz que “não obstante a deselegância e falta de profissionalismo com que fui tratado, reitero meu apreço por toda a Equipe de Jornalismo daquela emissora, ciente de que esse triste e lamentável episódio é fruto do desequilíbrio e da pequenez de quem condena antes de conhecer os fatos e, uma vez flagrado no erro, não tem hombridade para voltar atrás e tentar, ao menos, restabelecer a verdade”.

Veja a nota do delegado na íntegra:

103 FM descontextualiza e distorce declarações do delegado Paulo Márcio

A propósito da nota publicada pela 103 FM na manhã desta sexta-feira, 31, apontando uma suposta contradição do delegado Paulo Márcio Ramos Cruz na entrevista concedida ao jornalista Marcos Couto, no programa Cidade Alerta, da TV Atalaia, exibido no dia 30/08/2018, temos a esclarecer o seguinte:

No dia 24/08/2018, o senhor Murilo Gomes, membro de um grupo de Whatsapp denominado Café com Política, fez um comentário acerca do fato que vinha sendo divulgado por alguns setores da imprensa, seguido de uma pergunta aos “integrantes da SSP do grupo” sobre o suposto desaparecimento do BO no sistema, na terça-feira 21/08) e reaparecimento na sexta-feira (24/08).

Eis o comentário-questionamento na íntegra:

_”Li com muita tristeza as acusações feitas ao colega @⁨George Magalhae⁩. De minha parte não haverá nenhum juízo de valor nem para uma condenação ou absolvição prévia mas espero que o amigo possa se defender dentro da lei e com muita serenidade.

Li na matéria do Sergipe notícias que o BO feito na terça feira somente na sexta foi colocado no sistema. Pergunto aos integrantes da SSP aqui do grupo se isso é verdade, se é um procedimento normal e por quê isso acontece_”

A pergunta, como se vê, foi sobre o suposto “sumiço” do BO no dia 21 (terça), quando, na realidade, o fato imputado ao radialista, segundo a vítima-noticiante, teria ocorrido por volta das 15h do dia 22/08 (quarta-feira) e registrado às 19h10min do mesmo dia, na Deplan Sul.

Mesmo percebendo que as informações estavam desencontradas, mas a fim de evitar novas especulações acerca do Boletim de Ocorrência Eletrônico, decidi, eu mesmo, sem entrar no mérito da questão, fornecer uma breve explicação sobre o registro e encaminhamento dos Boletins de Ocorrência no recém-implantado Procedimento Policial Eletrônico – PPE, ferramenta ainda não inteiramente dominada pelos conjunto de usuários (delegados, escrivães e agentes), gerando, aqui e ali, dificuldades no registro e localização dos BOs – no caso concreto, a localização do BO encaminhado pela Deplan Sul para a Delegacia Especial de Atendento à Mulher no dia 22/08.

Observe-que a pergunta formulada, como ressaltado, não foi acerca da existência ou inexistência de um BO de estupro contra o radialista. A pergunta foi sobre uma possível “anormalidade” do sistema, uma vez que a indústria de boatos já havia se encarregado de difundir a existência de uma Operação Esconde-B0 em curso nos bastidores da SSP, colocando sob suspeição todos aqueles que, direta ou indiretamente, trabalharam no caso, inclusive este delegado e todos os agentes e escrivães que laboraram no cartório da Deplan Sul no dia 22 de agosto último.

Lamentavelmente, faltou com a verdade a 103 FM ao afirmar, com base em falsas premissas, que o delegado Paulo Márcio caiu em contradição ao dizer, num primeiro momento (24/08), que desconhecia completamente o fato, e que “agora (30/08), aparece como entrevistado na TV, emitindo parecer (sic) sobre o assunto.”

Em minha primeira manifestação, no dia 24/08, dentro do que me parecia razoável e do que me competia na condição de integrante da SSP, defendi a lisura e segurança do sistema PPE, seja quanto ao registro, seja quanto ao armazenamento de informações. Entretanto, mesmo se tivesse sido indagado diretamente sobre a formalização da notitia criminis em face do radialista, não me seria lícito nem permitido, naquele momento, ter confirmado ou negado a existência de tal ocorrência. Daí, por cautela, ter tratado a questão como uma hipótese, tanto que iniciei a resposta com uma conjunção condicional: ” Caso seja verdadeira a informação do registro de tal ocorrência na Deplan Sul, posso assegurar que não houve qualquer irregularidade ou anormalidade quanto à localização do Boletim de Ocorrência…”

Com efeito, até aquele momento a SSP sequer havia se manifestado oficialmente sobre a existência de Boletim de Ocorrência em desfavor do conhecido âncora. De maneira que eu não poderia, sob pena de incorrer em transgressão disciplinar, manifestar-me publicamente sobre o caso, mesmo tendo pleno conhecimento do episódio, por ter sido o responsável pelo registro da ocorrência – inclusive a tipificação da conduta – e, consequentemente, pelo encaminhamento da noticiante ao IML, fornecendo-lhe a competente Guia de Requisição de Exame Pericial de Lesão Corporal.

Assim é que, procurado no dia de ontem, 30, por uma equipe de jornalismo para falar sobre o caso, aceitei conceder a entrevista, desde que previamente autorizado pelos meus superiores e apenas em relação ao atendimento e registro feito no plantão do dia 22/08, respeitando-se o sigilo da investigação, a autonomia da delegada de polícia presidente do inquérito policial e os direitos das partes e seus procuradores.

Obtida a autorização por parte dos meus superiores, recebi a equipe da TV Atalaia na Deplan Sul, descrevendo, com absoluta fidelidade aos fatos, as principais informações, com todas as circunstâncias.

Logo, ao revés do que falsa e estranhamente apregoa a 103 FM, não há que se falar em contradição, desconhecimento dos fatos, gravidade da situação, necessidade de intervenção da SSP ou quaisquer mirabolantes suposições e medidas que não tenham lastro na realidade fática.

Ao mesmo tempo em que enaltecemos a liberdade de imprensa e defendemos o livre acesso das pessoas às informações de caráter público, repudiamos com veemência a manipulação das informações, a distorção das palavras e a descontextualização dos fatos com o fim de atingir a honradez e macular o caráter de quem quer que seja.

De forma absolutamente desleal e desarrazoada, a 103 FM baralhou opiniões por mim emitidas, em datas, ambientes e contextos diferentes, com o propósito de confundir a opinião pública e desqualificar-me pessoal e profissionalmente, pretextando, com isso, levar-me ao descrédito perante meus pares e a sociedade.

Não obstante a deselegância e falta de profissionalismo com que fui tratado, reitero meu apreço por toda a Equipe de Jornalismo daquela emissora, ciente de que esse triste e lamentável episódio é fruto do desequilíbrio e da pequenez de quem condena antes de conhecer os fatos e, uma vez flagrado no erro, não tem hombridade para voltar atrás e tentar, ao menos, restabelecer a verdade.

Paulo Márcio Ramos Cruz

Delegado de Polícia