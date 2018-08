Delegado omitiu informação de estupro até ser cobrado pela delegada da mulher

31/08/18 - 19:27:01

Segundo o radialista André Barros, no inicio da noite desta sexta-feira (31) que, diferente do que afirmou o delegado da plantonista Sul, Paulo Marcio, em nota publicada no dia de hoje, a Cúpula da SSP e as Delegadas da Mulher, Renata Aboim e Mariana Diniz, nada sabiam sobre a existência de um gravíssimo Boletim de Ocorrência de estupro, prestado pela vitima G.V. dos S., de 42 anos, na Deplan Sul, no dia 21 deste mês.

A informação oficial, ou seja, o BO, somente foi “inserido” pelo delegado no sistema de informatica da SSP, após as delegadas da Mulher muito insistirem e cobrarem sobre o paradeiro da denúncia, da qual foram informadas pela equipe de jornalismo da 103 FM e do Portal Sergipe Noticias, isso já na sexta-feira, dia 24 de agosto. Portanto, alguns dias após a vitima prestar depoimento na Deplan Sul.

Em nota divulgada nesta tarde, o delegado mais uma vez tentou confundir a todos com informações que não batem com as informações prestadas pela propria SSP. Disse o delegado Paulo Marcio em nota: “…mesmo se tivesse sido indagado diretamente sobre a formalização da noticia ‘criminis’ em face do radialista, não me seria lícito nem permitido, naquele momento, ter confirmado ou negado a existência de tal ocorrência. Daí, por cautela, ter tratado a questão como uma hipótese, tanto que iniciei a resposta com uma conjunção condicional: ” Caso seja verdadeira a informação do registro de tal ocorrência na Deplan Sul, posso assegurar que não houve qualquer irregularidade ou anormalidade quanto à localização do Boletim de Ocorrência…”

Com efeito, até aquele momento a SSP sequer havia se manifestado oficialmente sobre a existência de Boletim de Ocorrência em desfavor do conhecido âncora. De maneira que eu não poderia, sob pena de incorrer em transgressão disciplinar, manifestar-me publicamente sobre o caso, mesmo tendo pleno conhecimento do episódio, por ter sido o responsável pelo registro da ocorrência…”

Ou seja: fica claro que mente, mais uma vez, o delegado ao dizer que a SSP já tinha sido comunicada da denúncia. E que ele não poderia falar absolutamente nada sobre o caso para não incorrer em da transgressão disciplinar.

Ora, está claro que houve uma tentativa de ocultar a informação de estupro que teria sido praticada pelo “famoso âncora” até mesmo para os superiores dele na Secretaria de Segurança Publica. Ninguem sabia do acontecido. Somente o delegado plantonista, que, pelo visto, pretendia que o fato passasse em brancas nuvens.

Outra pergunta importante é por que não sumiram do sistema da DEPLAN SUL todos os outros Boletins de Ocorrência prestados naquele fatidico dia?

Fonte Portal Sergipe Noticias

(PS) Nesta sexta-feira (31) à noite o delegado Paulo Marcio postou no grupo ‘Café com Política’: “o Sergipe Notícias perdeu as estribeiras. Virou o canhão para o meu lado e passa a fazer uma série de acusações contra mim. O debate civilizado cedeu espaço a uma bárbara campanha difamatória. Lamentável”.