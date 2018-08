Edvaldo entrega “Carta de Aracaju”, apoia a coligação e destaca trabalho de JB

Ato em defesa de Aracaju. Essa foi a principal agenda do candidato ao Senado, Jackson Barreto, nesta quinta-feira (30). O grande encontro de lideranças sob o comando do prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, aconteceu no Iate Clube de Aracaju, que ficou pequeno ao receber centenas de pessoas que acreditam no grupo que fez e fará ainda mais por Sergipe.

Jackson, Belivaldo, Eliane e Rogério renovaram seu amor pelo estado e se comprometeram em defender a capital com mais investimentos em prol de todos. Durante o encontro, foi lida e entregue ao candidato Belivaldo Chagas, a “Carta em Defesa de Aracaju”, que sugere ideias para um trabalho integrado entre o Estado e o Município, em áreas como Segurança Pública, Saúde e Desenvolvimento Econômico.

“Trouxe uma carta dizendo que Aracaju precisa continuar avançando. Nosso trabalho precisa continuar. Encontrei a cidade com salários atrasados, lixo em todos os cantos. Vão dificultar o nosso trabalho. Em 2008, quando Aracaju ganhou o título de capital da qualidade de vida, tínhamos Déda governador e Lula presidente. É preciso que a gente vote no projeto que garanta o retorno das conquistas sociais”, destacou o prefeito da capital.

Ainda em sua fala sobre a importância de um trabalho em conjunto, Edvaldo ressaltou a importância do nome Jackson Barreto na coligação “Pra Sergipe Avançar”. “Jackson Barreto foi com quem aprendi. Foi o único deputado em Sergipe que defendia os pobres. Foi prefeito de Aracaju e, pela primeira vez, a periferia conheceu prefeito. Por isso, ele precisa estar no senado, defendendo os interesses de Sergipe!”, concluiu.

Juntos por Sergipe

Diferente do que a oposição tenta disseminar, JB e Rogério Carvalho unem forças na chapa Belivaldo e Eliane, pois estão juntos por Sergipe. Durante seu discurso no ato público, Rogério Carvalho destacou o nome de peso que é Jackson Barreto e sua satisfação em estar ao lado dele. “Todos sabem a história de vida de Jackson. É uma honra compor chapa com ele. Sergipe é um estado que tem voz e levaremos essa voz para Brasília”, disse.

O reconhecimento foi retribuído pelo ‘candidato 155’ ao direcionar suas palavras a Rogério. “Trabalhei com honra e sofri com as dificuldades. Fui humilhado pelo presidente Temer, mas nas urnas, ele e os golpistas vão receber a resposta do povo brasileiro. Tenho orgulho de participar dessa chapa ao lado de Rogério. Sei que nós dois podemos ajudar o presidente Lula ou o candidato que ele indicar”.

Seguindo a tônica que rege todos os seus discursos, Belivaldo Chagas foi direto e claro sobre o que deseja realizar não apenas por Aracaju, mas pelos quatro cantos do estado. Não apenas para apresentar propostas, mas também para ajudar o eleitor a diagnosticar o que é melhor para Sergipe, o governador disse que “o Brasil vive uma crise porque temos um presidente incompetente. Precisamos governar com o apoio dos senadores Jackson e Rogério. Precisamos governar com apoio na Assembleia Legislativa. Meu compromisso é com Sergipe, com a segurança, com a educação”, priorizou Belivaldo.

Mulher atuante e que já deixa sua marca na história sendo a primeira candidata a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino convocou o povo à luta. “Sabemos quem são as pessoas que construíram a história ao lado de Déda e de Lula. Não vamos aceitar traidores! Queremos que nossos candidatos sejam eleitos para fazermos um bom governo. Todo mundo sabe o que Jackson Barreto passou com o governo Temer. Agora, vamos tirá-lo do Jaburu! Queremos Sergipe livre e nos trilhos do desenvolvimento”, exaltou.

Amor por Aracaju e por Sergipe

Pode-se afirmar que a relação de Jackson com a capital está intimamente ligada com a sua história política, afinal, durante sua trajetória, enquanto o primeiro prefeito eleito da capital pós período militar, Jackson foi, proporcionalmente o mais votado do País, na época, com 71% dos votos. Durante suas gestões municipais, se empenhou nas mais diversas áreas, realizando um trabalho impactante, a exemplo da Educação, construindo 23 escolas.

“Eu nasci vendo Jackson fazer política em Santa Rosa de Lima. Foi meu primeiro vereador, prefeito, deputado federal e governador. O que ele fez pela Educação no estado foi muito importante porque ele reformou, ampliou e construiu escolas. Ele tem nome, tem história e tem trabalho em Aracaju e em Sergipe”, afirmou Maria Cândida da Cruz.

Mesmo não sendo mais prefeito, e prestes a entregar sua gestão de governador para seguir a desafiadora missão de candidato ao Senado, JB entregou à população do bairro Porto D’antas, um dos mais novos e belos cartões postais da cidade: a duplicação da Avenida Euclides Figueiredo com o calçadão, somando R$ 37 milhões investidos. E a Lorrane Souza Lima é testemunha de que esse presente foi dado à Aracaju.

“Aquela obra no Porto D’Antas é maravilhosa para o pessoal da Zona Norte! Para mim, ela uma das mais importantes da sua gestão como governador. Eu que moro na região, sei que a comunidade agradece a Jackson Barreto”, celebra Lorrane.

Como governador por Sergipe, investimentos na Saúde, Cultura, Educação e Habitação foram prioridade. A exemplo do Conjunto Residencial Senador José Eduardo Dutra, no Porto D’antas, um investimento de R$ 34.615.218,10, sendo R$ 14.779.218,10 de contrapartida do Estado. Este ano, também houve a inauguração do Largo da Gente Sergipana, no aniversário de Aracaju. Foram R$ 6.425.530,80, sendo a parte do governo na obra R$ 2,2 milhões. Saneamento básico, entrega de Bunker no setor de oncologia do Huse, mais de R$ 17 milhões em reformas de escolas em Aracaju, entrega do Espaço Cultural Cacique Chá também estão entre as ações de maior relevância durante a gestão JB somente em Aracaju.

