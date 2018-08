HOMEM ACUSADO MATAR ANTONY MARQUES VAI PARA O PRESÍDIO

31/08/18 - 08:48:44

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou na manhã desta sexta-feira (31) sobre a prisão de um dos envolvidos na morte do jovem Anthony Marques, ocorrido no dia 19 de março deste ano por conta de uma discussão relacionada a recargas de celular. O homem estava cumprindo pena domiciliar e agora será direcionado para um estabelecimento prisional.

No cometimento do crime, dois homens torturaram e mataram o jovem após uma discussão relacionada ao não pagamento de recargas de celular. Em seguida, o corpo da vítima foi encontrado na mala de um veículo, abandonado em Nossa Senhora do Socorro.

Nesta sexta, a secretaria de segurança irá apresentar detalhe da prisão do homem que vinha cumprindo prisão domiciliar.

Fonte: SSP