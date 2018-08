Homem é preso pela Rádio Patrulha com drogas em São Cristóvão

31/08/18 - 11:02:00

Um homem é preso com 20 pedras de maconha prensada e a quantia de R$ 50,00 durante ações de radiopatrulhamento realizado por militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha na noite de quinta-feira, 30, no bairro Rosa Elze no município de São Cristóvão.

Os militares do BPRp realizavam ações de prevenção e repressão a crimes quando, através de denúncia de populares, receberam a informação de que um suspeito de cor branca, estatura média e de bermuda com estilo surfista, estaria realizando a comercialização de drogas na rua Edivaldo do J. dos Santos.

Com a informação, os policiais deslocaram-se até a localidade, onde avistaram um indivíduo identificado como Carlos Eduardo Santos Alves, 27 anos, com as mesmas características recebidas. Ainda segundo a polícia, ao perceber a aproximação policial empreendeu fuga, sendo interceptado pelos policiais. Com ele, foi encontrado 20 pedras de maconha prensada e a quantia de R$ 50,00.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi conduzido com o material apreendido à Delegacia de Polícia, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto: BPRp