MULHER É PRESA AO BUSCAR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO

31/08/18 - 20:10:14

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher, supostamente identificada como Vandete Lima de Oliveira, foi presa em flagrante por uso de documento falso, ao apresentar uma certidão de nascimento falsificada. A mulher esteve na sede do Instituto de Identificação “Dr. Carlos Menezes” iniciando requerimento para expedição da 1ª via do documento de identidade do Estado de Sergipe, com apresentação de comprovante de residência deste estado e certidão de nascimento de Alagoas.

Por se tratar de documento produzido em outra unidade da Federação, o processo de expedição teria prazo de até 60 dias para ser concluído, no entanto, considerando tratar-se de pessoa idosa, os protocolos de segurança implementados pelo Instituto de Identificação, após o início da Intervenção, foram iniciados imediatamente, porém, constatou-se que os dados da Certidão de Nascimento apresentada pela interessada não convergiam com os dados que foram apurados pela equipe do NIAAP – Núcleo de Inteligência e Apoio à Atividade Policial do IICM e DIPOL – Divisão de Inteligência Policial da PCSE.

As pesquisas realizadas confirmaram a falsidade da certidão de nascimento apresentada e ainda, revelou duas supostas fraudes semelhantes no Estado de Alagoas, sendo um documento de identidade com dados muito semelhantes aos da conduzida e fotografia idêntica à conduzida em nome de Ivonete Maria de Oliveira expedido em 2012, além de um requerimento frustrado no Instituto de Identificação alagoano de maio de 2015 em nome de Ivandete Maria de Oliveira, indicando que Vandete seja contumaz na prática da fraude, certamente para fins pecuniários.

Vandete foi conduzida para a Delegacia de Defraudações onde a Delegada Rosana Freitas assumiu a investigação a partir da instauração de Auto de Prisão em Flagrante por Uso de Documento Público Falsificado, iniciando contatos com a Polícia de Alagoas, a fim de melhor instruir os autos e apurar possível envolvimento de outras pessoas.

Vandete se nega a dar esclarecimentos que possam melhor delinear suas ações criminosas e confirmar seus dados reais, sendo submetida a identificação criminal para confirmação de sua identificação.

Após a conclusão do auto de prisão em flagrante a Delegada Rosana Freitas encaminhará cópia do procedimento à Polícia Federal para verificação de supostas fraudes a programas de benefícios previdenciários, tendo em vista que, em regra, esta é a motivação para a busca por documentos ideologicamente falsos.

Fonte: Comissão de Intervenção do Instituto de Identificação do Estado de Sergipe.