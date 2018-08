NEM TANTO, NEM TÃO POUCO

31/08/18 - 00:32:02

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Esperava-se que a sociedade fosse optar por mudanças radicais para uma transformação política profunda nos Estados. Não se configura assim. Pelo jeito, a população nem deseja outro modelo [deu “bananas” para o chamado ‘novo’] e quer que se mantenha o status quo. Que vá para a esquerda ou para a direita pouco importa. O desejo aparente é que tudo permaneça no lugar, desde que acudam o pobre, com a volta de Luis Inácio Lula da Silva, ou que se entre no radicalismo com a extrema direita, através de Bolsonaro.

O Lula da Silva continua um fenômeno eleitoral. Aliás, popularizou-se muito mais depois da prisão e eficiência do seu partido ao transformá-lo em vítima de um sistema perverso. Na periferia das capitais e nas cidades do interior, o nome do ex-presidente só perde para Jesus. Fora da prisão seria difícil vencê-lo. Aqui mesmo em Sergipe, uma das carreatas estava meia desanimada quando alguém gritou: “Lula Livre”. Imediatamente se transformou em evento de muita euforia.

Jair Bolsonaro já é a direitona batendo continência. E ela está forte no Brasil. A Globo, com toda sua força, virou ‘titica’ na boca de Bolsonaro, que não tem nenhum projeto reformista, mas que promete segurança, respeito e bons modos, transformando o Brasil em um quartel. Bolsonaro pôs o dedo na ferida dos excessos protecionistas às mudanças que se pretende impor no estilo de vida. Percebe-se que parte expressiva da sociedade é contra e está indo para cima.

Aqui mesmo em Sergipe, segundo informação de lideranças políticas e até mesmo de candidatos, o nome de Manoel Messias Sukita está em primeiro lugar na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Lógico que Sukita não tem nada a ver com Lula, nem com Bolsonaro, mas se transformou em um cara que sabe reverter situações difíceis a seu favor e aplica a arte de se transformar em vítima de um sistema que o persegue.

Talvez seja essa a grande jogada do momento: criar clima de perseguição para ganhar o eleitorado, que se imaginava carente por renovação, mas que se revela pouco preocupado com o futuro do Brasil e do seu Estado. Triste assim…

MAIS SOBRE O SHOPPING

O projeto da direção dos dois shoppings de Aracaju é ampliar o Jardins para tentar inviabilizar o shopping que já foi aprovado para a área de expansão.

Segundo um empresário há uma busca pelo monopólio.

CENTRO E 13 DE JULHO

Segundo um lojista, muitos clientes estão retornando ao centro de Aracaju e fazendo compras na 13 de Julho porque os preços são mais em conta.

– No centro e na 13 de Julho os mesmos produtos são bem mais baratos.

BELIVALDO DIRÁ A VERDADE

Governador Belivaldo Chagas, candidato à reeleição pelo PSD, diz que não vai dourar a pílula sobre a situação do Governo e nem deixará de dizer o que está sendo feito.

– Estou com a mão na massa e tenho consciência que precisa de boa arrumação.

NÃO VAI PROMETER SONHOS

Belivaldo acrescentou que não vai usar um discurso de promessas, porque a sociedade sabe a situação do Estado e tem consciência de que ninguém fará milagre.

– Não vamos iludir o eleitor com promessas de soluções impossíveis.

BELIVALDO E BOA RECEPÇÃO

Belivaldo Chagas disse ainda que, pela receptividade que vem tendo do eleitorado, percebe que o povo credita que “sou capaz de colocar o Estado nos trilhos”.

– Quem está fora do problema, não tem noção de nada, disse.

JB DENUNCIA MANOBRA

Candidato ao Senado pelo MDB, Jackson Barreto, denunciou manobra do Governo Temer. Disse que uma emenda impositiva de R$ 50 milhões não foi repassada.

A emenda teria sido liberada em junho para custeio do SUS em Sergipe.

VONTADE POLÍTICA

Jackson disse que esteve em Brasília na quarta-feira e conversou com o ministro da Saúde: “A liberação está dependendo de vontade política”.

– Cadê o líder de Temer para intervir a favor dos sergipanos? Pergunta.

MAIS DUAS PESQUISAS

Até segunda-feira sairão duas pesquisas de opinião pública. Uma na TV-Atalaia e outra do Dataform, mas o quadro não se altera em Sergipe.

Fala-se que terá repetição dos mesmos no ar.

ANDRÉ VAI BEM À FRENTE

Deputado André Moura (PSC), que disputa o Senado pelo PSC, está trabalhando para melhorar a posição do candidato a governador Eduardo Amorim (PSDB).

O eleitorado não tem demonstrado boa vontade com ele.

ADELSON ESTÁ SEM MATERIAL

O candidato à reeleição pelo PR, deputado federal Adelson Barreto, disse ontem que só terá à disposição o seu material de campanha amanhã (sábado).

Já faz campanha ao seu estilo, mas vai incrementá-la com o material impresso.

ITAPORANGA APOIA ANDRÉ

O prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Otávio Sobral, durante reunião realizada quarta-feira, anunciou que apoiaria Adelson Barreto para deputado federal.

Já o candidato a deputado estadual é Jéferson Andrade (PSD).

Sobral vota ainda em Eduardo a governador, Heleno Silva e André Moura ao Senado.

IMPRESSÃO SE MANTÉM

O deputado Adelson Barreto, candidato à reeleição, também percebe que o eleitorado ainda não entrou totalmente no clima das eleições.

Admite que será um pleito atípico, mas que esquentará a partir de 15 de setembro.

PPS MELHORA PERSPECTIVA

O presidente do PPS, Clóvis Silveira, sente que todas as coisas serão acomodadas até a próxima semana e diz que está havendo atraso no envio de recursos para campanha.

– O problema é de cima para baixo, que está demorando.

TERCEIRIZAÇÃO DO TST

O advogado Cezar Britto, ex-presidente da OAB, disse ontem que o Superior Tribunal Federal (STF) “acaba de terceirizar o TST e modificar a CLT”.

– Além de transformar o trabalhador em “coisa” a ser apropriada pelo menor preço.

DINHEIRO ESTÁ SAINDO

Alguns candidatos a deputado federal, mesmo sem mandato, já estão recebendo recursos públicos para campanha em valores altos.

É bom lembrar que são recursos cujos gastos têm que ser comprovados.

MAS HÁ RECLAMAÇÕES

Alguns deputados, entretanto, estão reclamando de que ainda não receberam o dinheiro do recurso de campanha. Um deles disse que está havendo prioridade para alguns.

Os candidatos a estadual não sentem “nem o cheiro”.

SUKITA E O AMARELO

O candidato a federal Manoel Messias Sukita adora o amarelo. Tomou gosto pela cor no PSB. Hoje circula em campanha com um helicóptero “amarelo cheguei”.

Na garagem de sua casa, em Capela, repousa um Camaro da mesma cor.

GANHA MUITO TEMPO

Sukita ganha muito tempo ao percorrer o Estado fazendo campanha em seu helicóptero e vem sendo criticado por outros candidatos proporcionais por expor opulência.

– Ele diz que é filho de vaqueiro. Se fosse, andaria a cavalo, disse um parlamentar.

Notas

Defesa se baseia na ONU – Quem assina um dos pareceres da defesa de Lula no TSE é o professor da USP André Ramos Tavares. O Jota teve acesso ao documento e informa que os argumentos do advogado giraram em torno da tal recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU para que Lula possa se candidatar.

0x0

Adhemar atua oficialmente – O Globo teve acesso à defesa apresentada por Adhemar Ribeiro, o cunhado de Geraldo Alckmin, citado na delação da Odebrecht como intermediário de repasses de caixa dois ao tucano. Adhemar confirma que atuou oficialmente como “assessor” do tucano na disputa pelo governo paulista em 2010.

0x0

Haddad por substituir Lula – Caso sofra um revés no julgamento da participação de Lula no horário eleitoral no TSE, previsto para hoje, o PT avalia adiantar a substituição do ex-presidente na cabeça de chapa por Fernando Haddad. A decisão iminente, porém, terá de ser submetida a Lula, a despeito de o horário eleitoral.

0x0

Entrega das contestações – Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregaram ontem a defesa contra as 16 contestações das quais seu registro de candidatura foi alvo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os advogados insistirão que o ex-presidente tem direito de participar do horário eleitoral de rádio e TV.

0x0

De Kennedy Alencar – Judiciário faz discurso moralista, mas não tem vergonha de abocanhar recursos públicos num momento de grave crise fiscal e de empobrecimento do país. O STF pressionou e obteve de Temer a promessa de que o aumento de 16,38% para os salários dos 11 ministros da corte constará da proposta orçamentária de 2019.

0x0

Bolsonaro cresce nas redes – As menções negativas ao presidenciável Jair Bolsonaro podem ter subido depois da entrevista no Jornal Nacional na terça-feira passada, segundo dados divulgados por empresas de monitoramento digital. Ainda assim, JB conquistou milhares de novos fãs nas redes sociais desde então.

Conversando

Evitar palestras – Candidatos majoritários estão tentando evitar palestrar com associações, em razão do pouco tempo que têm para a campanha de rua.

São restritas – Essas entidades são restritas e não se expandem. Palestras para grupo não trazem retorno eleitoral e nem atende interesses definidos pelas classes.

Causa preocupação – Preocupação de candidatos majoritários e proporcionais: o eleitorado ainda não está animado para as eleições.

Não usa fundo – O candidato a governador Milton Andrade mantém a sua posição de não utilizar fundo de campanha, como estão fazendo os demais candidatos.

Uma imoralidade – Enquanto o servidor amarga anos sem aumento de salário, o judiciário é beneficiado com mais de 16% nos seus proventos. Uma imoralidade.

Muita vibração – Maioria dos vereadores de Aracaju apóiam a candidatura de André Moura ao Senado Federal. Todos com muita vibração.

Ministério dorme – Denuncia constante do mercado eleitoral em atividade na maioria dos municípios e nas capitais. Enquanto isso o Ministério Público dorme.

Consegue recursos – Frase dos seguidores de André: Se Edvaldo Nogueira faz, foi o deputado André Moura quem conseguiu os recursos.

Programa na TV – Começa hoje o horário de propaganda gratuita no rádio e na televisão para as eleições de 2018. O último dia será quatro de outubro.