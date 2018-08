OSSADA HUMANA É ENCONTRADA DENTRO DE CISTERNA NO INTERIOR

Homem estava desaparecido há aproximadamente seis meses

Uma equipe de policiais da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Derpol de Carmópolis, localizaram ontem, 30, em uma cisterna abandonada os restos mortais de um homem que estava desaparecido há aproximadamente seis meses.

Segundo as investigações, houve um homicídio com arma de fogo de um indivíduo conhecido como Joe. A princípio a motivação do crime teve início devido a uma disputa no território pelo comando do tráfico de drogas.

Para retirada do cadáver, foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE). A Polícia Civil de Sergipe agradece ao apoio da população na resolução dos crimes, através do número 181. Vale ressaltar que o sigilo é garantido para todas as denúncias.

