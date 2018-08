PREFEITO DE AREIA BRANCA VAI RECORRER DA DECISÃO DO TRE/SE

31/08/18 - 16:45:16

Após tomar conhecimento da decisão de que o do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), cassou o seu mandato e do vice, o prefeito de Areia Branca emitiu uma nota informando que irá recorrer da decisão

Veja o que diz a nota:

Diante da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a assessoria de comunicação do prefeito de Areia Branca Alan de Agripino informa que o advogado do prefeito irá recorrer a um recurso suspensivo para poder, através de liminar, continuar na prefeitura até um julgamento final em Brasília (DF), para que desse modo, não haja alteração alguma no regime de trabalho e nos serviços prestados à população.