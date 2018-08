Promotores de Justiça recebem Cidadania Sergipana na Alese

31/08/18 - 14:58:53

Por iniciativa dos deputados estaduais Luciano Bispo (MDB) e Venâncio Fonseca (PSC), os promotores de Justiça, Rafael Schwez Kurkowski e Cecília Nogueira Guimarães Barreto, respectivamente, receberam nessa quinta-feira (30), plenário da Assembleia Legislativa, o Título de Cidadãos Sergipanos. A solenidade foi bastante prestigiada por autoridades, representantes de outros poderes, além de amigos e familiares dos homenageados. Coube ao deputado Venâncio Fonseca o compromisso de fazer a saudação aos dois.

Ao fazer uso da palavra, o parlamentar não escondeu sua satisfação por prestar esse relevante reconhecimento, destacando que trata-se de dois notáveis da sociedade sergipana. “Esses dois vieram de outros Estados e encontraram um lar e uma causa a defender e contribuir para o povo sergipano. Cecília Nogueira nasceu no Maranhão, de onde desenvolveu sua carreira profissional na área do Direito. É servidora pública desde 2002, tendo brilhante atuação junto ao Ministério Público do Maranhão, do Piauí e daqui de Sergipe”, pontuou Venâncio.

O deputado ainda enfatizou que ela está a 18 anos atuando em Sergipe, na defesa do acidentado do trabalho, idoso, direitos humanos e pessoas com deficiência, respondendo pela titularidade da 1ª Promotoria Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro na 4ª Promotoria de Direito do Cidadão. “Cecília aprendeu a ser sergipana em Maruim, incorporando o sotaque e cultivando hábitos locais”, disse, registrando o outro homenageado do dia. “O promotor Rafael Schwez tem contribuído muito para o crescimento de Sergipe”.

“Gaúcho de Porto Alegre, está em Sergipe desde 2010, quando começou a atuar na Promotoria de Justiça de Aquidabã. Desde então já exerceu a função de promotor substituto em mais 12 municípios, atuando ainda como plantonista do MPE durante o Pré-Caju 2012 e como membro dos Centros de Apoio Operacional dos Direitos à Segurança Pública e dos Direitos da Mulher do MPE. Ambos foram adotados por Sergipe e que permaneçam trilhando o caminho da correção, da moralidade e da Justiça”, completou Venâncio.

Cecília Nogueira

A promotora agradeceu pela honraria, dizendo que “muito obrigada a Deus e ao Espírito Santo que me iluminam, abençoando meus passos; a minha família, aos meus pais, ao deputado Venâncio e a doutor Moacir (Mota, ex-vereador de Maruim), ao colega e amigo Rafael Kurkowski e ao Ministério Público. Essa herança não foi deixada apenas por nossos avós, mas cultivada por nós, para receber o título de novo cidadão. Perdoe-me o Estado do Maranhão, mas minha alma e coração também são sergipanos”, destacou.

Rafael Kurkowski

Convidado por Simone Valadares, promotora de Justiça no Maranhão, Rafael veio a Sergipe prestar o concurso do MPE e ele aceitou o desafio, deixando o Estado nordestino para arriscar e deu certo: tornou-se promotor de Justiça do MPE/SE. Em 2011 foi convidado a lecionar Direito Processual Penal e Execucão penal, na Faculdade Pio Décimo e já teve mais de 800 alunos. “Torno-me sergipano com muito orgulho. Quando a pessoa recebe uma homenagem, ela é que deve estender esse reconhecimento às pessoas que lhe ajudaram a chegar até esse ponto”.

“É um motivo de muita alegria, me encantei e me apaixonei pelo Estado. De hoje em diante ninguém vai poder dizer que sou apenas gaúcho. Sou sergipano agora e registro meu agradecimento ao deputado Luciano Bispo, que tem uma carreira muito representativa no Estado, começando por Itabaiana. Estou sem palavras, pois se trata de um momento de alegria imensa”, completou o Rafael Kurkowski.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões