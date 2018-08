Sábado da vacinação em Sergipe: última chamada para proteger crianças contra pólio e sarampo

Campanha encerra na sexta-feira (31), mas o Ministério da Saúde orienta estados e municípios, que não atingiram a meta, a abrir os postos de vacinação no sábado. Mais de 20,5 mil crianças ainda não foram vacinadas em Sergipe

31/08/18 - 07:05:13

Os municípios em Sergipe que ainda não atingiram a meta de vacinar 95% das crianças contra a poliomielite e o sarampo devem abrir os postos de vacinação no próximo sábado (1º/9). A orientação para que os gestores locais realizem uma nova mobilização é do Ministério da Saúde. A medida tem como objetivo vacinar 133,3 mil crianças no estado, de um ano a menores de cinco anos. Até esta quinta-feira (30), cerca de 84,6% do público-alvo em Sergipe recebeu a vacina contra a pólio e sarampo. Mais de 20,5 mil crianças ainda não foram vacinadas, no estado.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo está na reta final. Em todo o país, 2,6 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas. A última atualização enviada pelos estados mostra que, até esta quinta-feira (30), 76,1% das crianças brasileiras se vacinaram. Em todo o país, foram aplicadas mais de 17 milhões de doses das vacinas (cerca de 8,5 milhões de cada).

A organização da mobilização neste sábado (1º/09) é de responsabilidade de cada município, portanto é necessário verificar com as Secretarias Municipais de Saúde quais postos estarão abertos para vacinar contra poliomielite e sarampo. “Nós ainda temos três dias até o término da campanha com o novo esforço de um Dia de mobilização, no sábado. Queremos impedir que doenças já eliminadas retornem ao Brasil. Por isso, convocamos pais e responsáveis a levarem as crianças que ainda não foram vacinadas aos postos de saúde, independente da situação vacinal anterior, já que, neste ano, a campanha é indiscriminada”, ressalta o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Até o momento, o Amapá é o único estado do país que já superou a meta de vacinação, atingindo 100% para pólio e 100% para sarampo. Entre os estados com menor cobertura, estão o Rio de Janeiro, com 54,9% do público-alvo vacinado para pólio e 55,6% para sarampo, e Roraima, que tem 61,2% para pólio e 60,6% para sarampo. Já entre as capitais, destacam-se Boa Vista (RR), com 40,3% para pólio e 40,6% para sarampo, seguida por Salvador (BA), com 44% para pólio e 43,7%para sarampo. Já Manaus, que iniciou a vacinação antes devido o surto de sarampo na região, já atingiu a meta de vacinação para a doença (103%).

CAMPANHA

Para a poliomielite, as crianças que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina na vida serão vacinadas com a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). As crianças que já tiverem tomado uma ou mais doses receberão a gotinha (Vacina Oral Poliomielite – VOP). Em relação ao sarampo, todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal. A exceção é para as que tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias, que não necessitam de uma nova dose.

O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao todo, são 19 para combater mais de 20 doenças, em todas as faixas etárias. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos distribuídos em todo o país.

CASOS DE SARAMPO

Até o dia 28 de agosto, foram confirmados 1.553 casos e 6.975 permanecem em investigação. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo: no Amazonas que já computa 1.211 casos e 6.905 em investigação, e em Roraima, com o registro de 300 casos da doença, sendo que 70 continuam em investigação. Entre os confirmados em Roraima, 9 casos foram atendidos no Brasil e estão recebendo tratamento, mas residem na Venezuela.

Os surtos estão relacionados à importação, já que o genótipo do vírus (D8) que está circulando no país é o mesmo que circula na Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo (2), Rio de Janeiro (18); Rio Grande do Sul (16); Rondônia (2), Pernambuco (2) e Pará (2). O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos Estados.

Até o momento, no Brasil, foram confirmados 7 óbitos por sarampo, sendo 4 óbitos no estado de Roraima (3 em estrangeiros e 1 em brasileiro) e 3 óbitos no estado do Amazonas (todos brasileiros, sendo 2 do município de Manaus e 1 do município de Autazes).

Para mais informações, acesse as páginas especializadas sobre sarampo, poliomielite e vacinação em geral no portal do Ministério da Saúde.

BALANÇO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO Público-alvo Quantitativo de vacinas (VIP, VOP e Tríplice Viral) POLIOMIELITE SARAMPO UF TOTAL TOTAL DOSES APLICADAS COBERTURA DOSES APLICADAS COBERTURA RO 104.978 265.430 99.046 94,84 98.457 93,79 AC 63.573 160.930 43.414 68,29 43.232 68,00 AM 304.907 770.820 204.793 67,17 251.374 82,44 RR 40.663 102.950 40.663 61,24 24.657 60,64 PA 594.518 1.498.530 392.788 66,07 392.954 66,10 AP 58.705 148.620 59.569 101,47 59.366 101,13 TO 99.049 250.040 76.887 77,63 76.645 77,38 MA 499.042 1.257.300 417.403 83,64 415.647 83,29 PI 197.366 497.630 146.104 74,03 145.396 73,67 CE 509.183 1.285.070 432.031 84,85 432.246 84,89 RN 188.861 476.840 147.690 78,20 146.063 77,34 PB 232.889 587.760 193.383 83,04 192.571 82,69 PE 544.178 1.375.840 488.287 89,73 486.702 89,44 AL 213.391 538.650 171.373 80,31 171.058 80,16 SE 133.395 337.170 113.583 85,15 112.876 84,62 BA 849.361 2.142.310 602.471 70,53 596.890 70,28 MG 1.027.305 2.594.900 794.891 77,38 791.165 77,01 ES 201.833 510.720 178.870 88,62 178.116 88,25 RJ 811.853 2.056.510 446.384 54,98 451.955 55,67 SP 2.202.964 5.580.870 1.656.592 75,20 1.639.111 74,40 PR 581.309 1.471.030 464.220 79,86 461.821 79,45 SC 339.800 859.570 311.696 91,73 312.325 91,91 RS 528.938 1.338.410 391.078 73,94 389.652 73,67 MS 158.083 400.090 116.629 73,78 116.245 73,53 MT 202.216 511.420 157.488 77,88 156.881 77,58 GO 364.626 921.850 207.072 81,72 293.561 80,51 DF 160.292 406.160 102.324 63,84 101.293 63,19 BRASIL 11.213.278 28.347.420 8.532.168 76,09 8.538.259 76,14

Por Amanda Mendes, da Agência Saúde