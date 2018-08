“Se os bons silenciarem, os maus continuarão tomando conta”, afirma Emília

31/08/18 - 06:05:43

A vereadora e defensora pública, Emília Corrêa (Patriota) usou a palavra na Casa Legislativa Municipal, para pedir ao povo sergipano que investiguem com cuidado a vida política dos candidatos antes de definir o voto, além de aproveitarem o momento para colocar novas vozes na política do país.

“Esse é o momento do Novo na política, hora de renovar os espaços políticos, de dar a oportunidade de novas vozes representarem o povo. O eleitor tem a chance de aproveitar as redes sociais para saber da vida dos candidatos, usem o google, coloquem lá o nome daquele que você quer dar o seu voto, veja as procedências dessa pessoa, não simpatize com alguém pela fala bonita, pelo rostinho bonito, avalie seus projetos, sua conduta de vida e aí sim, dê o seu voto consciente”, pontuou.

Emília ressaltou ainda, a importância dos eleitores pesquisarem a vida dos seus candidatos com cautela para entender melhor suas propostas para que façam escolhas conscientes.

“Cuidado com as redes sociais arrumadinhas, elas podem ser fantasiosas, procurem meios diferentes para se informar e isso deve ser feito com todo candidato que pedir o seu voto, que for lhe visitar, porque só assim nós conseguiremos tirar esses ladrões, corruptos do poder e colocar gente honesta e comprometida com o povo, está na hora de agirmos para isso. os bons não podem se calar, senão os maus continuarão dominando o país”, concluiu.

Ascom