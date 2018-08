João Eloy assina ordem de serviço para reforma do Cisp de Ribeirópolis

31/08/18 - 13:01:53

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, assina nesta sexta-feira, 31, às 15h30, uma ordem de serviço para reforma e ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município de Ribeirópolis.

Com investimento de R$ 154.844,64, o novo espaço contará com modernas instalações para abrigar os policiais que atuarão no policiamento daquela região, aprimorando o atendimento à população do município e regiões vizinhas. A previsão é que a obra seja concluída nos próximos 120 dias.

O ato acontece na antiga delegacia do município, na rua Rui Barbosa, 70, Centro, Ribeirópolis.

Fonte e foto assessoria