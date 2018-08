SINDPESE EMITE NOTA REAJUSTE DO DIESEL NO ESTADO DE SERGIPE

31/08/18 - 16:53:30

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Sergipe – Sindpese vê com muita preocupação o anúncio de aumento de 13% no preço médio do diesel praticado pela Petrobras nas refinarias, nesta sexta-feira, dia 31 de agosto.

O novo preço de referência do diesel publicada pela Agência Nacional de Petroleo, Gás Natural e Biocombustíveis- ANP, refletem, segundo eles, “os aumentos dos preços internacionais do diesel e do câmbio no último mês”.

Tal medida impactou os revendedores, comprometendo o capital de giro e consequentemente a população, que verá o reflexo de mais um aumento nas bombas.

O Sindpese entende que a atual situação é crítica, pois os novos preços já entram em vigor nesta sexta-feira, e o repasse será de forma gradativa, a depender do estoque de cada revendedor.

Direção SINDPESE