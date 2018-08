VALMIR FRANCISQUINHO EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO

31/08/18 - 05:22:06

Esta semana, algumas pessoas mal-intencionadas lançaram nas redes sociais imagens de Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana, com frases dizendo que ele não é favor do Conselho Tutelar do Município, que faz perseguição a conselheiros e que trabalha contra à Criança e ao Adolescente.

Valmir foi o que mais fez pelo benefício do Conselho Tutelar de Itabaiana. Quando assumiu o município, o Conselho era um caos, foi até tema de reportagem da TV Atalaia, em 2011. Tinha apenas 1 veículo sucateado para atender a 2 distritos, um computador velho, conselheiros sem apoio de outros funcionários, entre tantos outros déficits.

Para adequar e melhorar o funcionamento do Conselho, o Município buscou, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, por meio do programa de equipagem dos Conselhos Tutelares, a aquisição de bens permanentes para a instituição.

Foram adquiridos computadores novos para cada conselheiro e para a recepcionista, 2 carros novos, 1 bebedouro, 1 geladeira e 1 impressora multifuncional à base de toner. Além disso, o Município estruturou o Conselho com uma equipe de apoio completa: 2 motoristas, 2 recepcionistas e 2 funcionários para os serviços gerais. A Prefeitura também promoveu diversas ações, seguindo o direcionamento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como, por exemplo, oferecendo curso de capacitação e confraternização para os servidores do Conselho Tutelar.

Sem contabilizar, às inúmeras ações, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal do Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Itabaiana (CMDCAI), em prol da criança e do adolescente. Quanto aos funcionários afastados, o Município agiu mediante procedimento administrativo disciplinar, ou seja, de forma lícita. Procedimento que, inclusive, teve a avaliação da justiça, a qual, diga-se, não deu razão aos servidores afastados.

Com isso, fica claro e provado que Valmir jamais subestimou o trabalho do Conselho Tutelar de Itabaiana. Pelo contrário, deu a devida e merecida valorização, a qual, gestões passadas não foram capazes de oferecer.

Fonte e foto assessoria