VALADARES FILHO APRESENTA PLANO DE GOVERNO NA AEASE

31/08/18 - 13:34:55

Em mais uma rodada de exposição do Programa de Governo da coligação “Um Novo Governo para Nossa Gente”, Valadares Filho falou, na noite desta quinta-feira (30), ao lado de sua candidata a vice, Silvia Fontes, para engenheiros agrônomos. O encontro ocorreu na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), em Aracaju.

Apesar de interessados nas propostas da coligação para governar Sergipe, a categoria, como não poderia deixar de ser, direcionou sua curiosidade para questões direcionadas à agropecuária, buscando ouvir do candidato seus planos para a área e contribuindo com sugestões para solucionar os problemas do setor.

Como tem sido a dinâmica desses encontros, Valadares Filho fez um relato geral da situação do estado, apontando as medidas que pretende adotar para sanar os problemas prioritários nas áreas que mais preocupam a população, como segurança, saúde e desemprego, e depois detalhou as ações para a agropecuária.

Na conversa o candidato falou da sua “noção e sensibilidade em enxergar a importância da agropecuária para a recuperação da economia sergipana” e relatou algumas das medidas previstas para fortalecer a atividade, citando a reformulação e fortalecimento da assistência técnica e inovação, desenvolvimento regional, apoio à agricultura familiar estimulando a produção de orgânicos, reestruturação e gestão técnica da secretaria, estímulo a pequenos negócios, implantação da central de abastecimento da grande Aracaju e parcerias para ampliar pesquisas em tecnologia para o setor agrícola, além de melhoria na infraestrutura com recuperação de estradas para garantir o escoamento da produção.

Motivo de apreensão para todos os setores produtivos, a segurança no campo mereceu questionamentos dos participantes do encontro que assinalaram ser esse um problema que tem aterrorizado o agricultor, alvo de constantes assaltos, roubo de gado, entre outras ações que revelam a violência a que estão expostos. Diante desse quadro, pediram resposta para restabelecer a tranquilidade dos agricultores e de toda a população sergipana. “Estamos atentos a essa questão. A segurança figura entre as três maiores causas da preocupação do nosso povo”, pontuou Valadares Filho, acrescentando que o programa de governo da coligação tem essa questão como prioritária.

Conforme explicou aos presentes em seu governo pretende atuar com três vetores prioritários: criação do comitê gestor – iniciativa bem sucedida em outros estados, reestruturação e fortalecimento da Secretaria de Segurança Pública, com delegacias reequipadas e preparadas para funcionamento constante, especialmente no interior, e investimentos em inteligência e equipamentos e efetivo das polícias Civil e Militar, desburocratizando e dando autonomia.

Ao final do encontro foi entregue ao candidato documento contendo sugestões da categoria para a gestão do setor agropecuária, a exemplo do que ocorreu na exposição que Valadares Filho fez aos dirigentes lojistas na manhã. Nesta sexta-feira (31), será a vez dos médicos conhecerem o Programa de Governo da coligação e contribuírem para o seu enriquecimento.

Matéria produzida pela Coligação