VOU DEFENDER SERGIPE, AFIRMA JACKSON EM SABATINA NA CBN

31/08/18 - 13:42:08

Em entrevista à Rádio CBN, nesta sexta-feira (31), o candidato ao Senado, Jackson Barreto, foi sabatinado pelos jornalistas Amália Roeder e Gabriel Damásio. Entre os principais temas, sua postura com relação ao governo Temer, balanço sobre sua atuação como gestor do executivo e o que ele ainda pode contribuir para Sergipe no Senado Federal.

Sempre coerente em sua posição, JB reafirmou seu apoio à Lula e sua luta em prol do povo. Nesse contexto, Jackson criticou a atuação de parte da bancada federal por Sergipe. “Por não apoiar o golpe contra a presidente Dilma, o Estado sofreu as consequências, ao ponto de Temer impedir que o Estado assinasse um contrato com a Caixa Econômica Federal para a recuperação das rodovias. E agora, R$ 50 milhões de uma emenda impositiva aprovada no Congresso Nacional pela bancada não consegue ser liberada pelas dificuldades. Enquanto os senadores trabalharam contra nosso governo e nosso estado eu não vou abandonar Sergipe. Vou defender Sergipe. Tenho obrigação de defender meu estado”, afirmou o futuro senador.

Ainda durante a entrevista, o candidato foi questionado sobre as dificuldades enquanto foi governador e como isso não refletiria no seu trabalho, caso chegasse ao cargo em Brasília. JB não fez rodeios e atribuiu as dificuldades financeiras à falta de apoio do governo federal. “A situação da economia do País foi destruída no governo Temer. Se os recursos do governo federal chegassem para Sergipe como chegaram para outros estados, sem precisar usar os recursos do governo do Estado, isso não prejudicaria a folha de pessoal. Tive a dificuldade da crise e dos parlamentares em Brasília que perseguiram nosso estado, bloqueando recursos, principalmente na área da saúde”, afirmou.

