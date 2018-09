Belivaldo suspende campanha neste sábado por morte de fotógrafo

01/09/18 - 14:48:23

A coligação “Prá Sergipe Avançar”, liderada pelo governador Belivaldo Chagas ((PSD), que disputa a reeleição, suspendeu neste sábado (01/10) toda a campanha marcada para as cidades de Carmópolis, Japaratuba, Pirambu e Nossa Senhora do Socorro, em razão da morte do fotógrafo Pedro Leite.

Pedro Reis é fotógrafo do deputado federal Fábio Reis (MDB) e quando saiu da cidade de Maruim ele estava reclamando de dores. Quando chegou na cidade de Santo Amaro ele não suportou e pediu para descer. Foi socorrido, mas não deu tempo nem de fazer os primeiros socorros e sofreu um infarto fulminante.

Toda a coligação ficou muito sentida, pois se tratava de um grande profissional e imediatamente foi decidida a suspensão das atividades e suspensa a campanha. Belivaldo Chagas e todos os demais membros da coligação ficaram muito abatidos e não tiveram condições de continuar visitando as cidades programadas para este sábado.