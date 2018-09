Candidata a deputada estadual Diná Almeida inaugurou comitê em Tobias Barreto

01/09/18 - 07:12:32

A candidata a deputada estadual Diná Almeida, do Podemos, inaugurou seu comitê de campanha nesta sexta-feira, 31, após uma caminhada pelas ruas de Tobias Barreto. O ato foi bastante prestigiado pela classe política, com as presenças do governador Belivaldo Chagas e da candidata a vice Eliane Aquino, do ex-governador Jackson Barreto e do deputado federal Fábio Reis, além, é claro, do prefeito Diógenes Almeida e outras lideranças da região e da população tobiense. “Estou muito feliz com todo o apoio que estamos recebendo. Agradeço a todos que nos prestigiaram”, disse Diná Almeida.

Fonte e foto assessoria