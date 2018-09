COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 03, O DEBATE DO FISCO 2018

01/09/18 - 07:34:32

A partir desta segunda-feira (03), às 14h30, os nove candidatos apresentarão proposta sobre Finanças Pública e Administração Tributária

Como os nove candidatos a Governador de Sergipe, o Debate 2018 do Sindicato do Fisco de Sergipe (Sindifisco) começará nesta segunda-feira (03), a partir das 14h30, com Valadares Filho (PSB), Dr. Emerson (Rede) e João Tarantella (PSL).

Durante os próximos três (03, 04 e 05), sempre das 14h30 às 17h30, o ciclo de debate versará sobre Finanças Públicas e Administração Tributária). O evento será realizado, no auditório do Sindifisco.

Na terça-feira (04.09), antes do debate, às 14h, o evento contará com a participação do representante da Federação Nacional do Fisco (Fenafisco), Pedro Lopes, que abordará “A importância das Eleições 2018 para os Servidores Públicos”. Em seguida, às 14h30, iniciará as apresentações de três candidatos: Eduardo Amorim (PSDB), Gilvani Santos (PSTU) e Milton Andrade (PMN).

No dia seguinte, quarta-feira (05), estarão no debate Belivaldo Chagas (PSD), Márcio Souza (PSOL) e Mendonça Prado (DEM). “Seguindo as regras acertadas com os assessores das coligações e a diretoria do sindicato, cada candidato terá 30min para expor o tema e 30min para o debate com a plenária”, informa o presidente do Sindifisco, Paulo Pedroza.

O diretor de Comunicação do Sindifisco, Abílio Castanheira divulga que o Sindifisco atualizou as ferramentas das redes sociais para integrar ainda mais a categoria e dinamizar a comunicação. “Durante o debate, estaremos transmitindo ao vivo_ pelas redes sociais_ as apresentações de cada um dos nove candidatos”, afirma Castanheira.

Por Déa Jacobina