Delegado Paulo Marcio registra BO contra jornalista André Barros

01/09/18 - 22:45:21

O delegado Paulo Márcio registrou Boletim de Ocorrência (BO) neste sábado (01), contra o jornalista e radialista André Barros, pela prática dos crimes de calúnia e difamação.

Além da ação criminal, Paulo Márcio ingressará com ação cível de indenização por danos morais em face de André Barros e do portal Sergipe Notícias, administrado pelo jornalista, que, na noite desta sexta-feira, 31, publicou uma matéria acusando o delegado de ter tentado ocultar das delegadas da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e da cúpula da SSP o Boletim de Ocorrência registrado contra o radialista George Magalhães na noite do dia 22 de agosto, na Plantonista Sul.

Na matéria o jornalista chega a afirmar categoricamente: “Ora, está claro que houve uma tentativa de ocultar a informação de estupro que teria sido praticada pelo ‘famoso âncora’ até mesmo para os superiores dele [delegado Paulo Márcio] na Secretaria de Segurança Pública. Ninguém sabia do acontecido. Somente o delegado plantonista, que, pelo visto, pretendia que o fato passasse em brancas nuvens.”

As acusações feitas pelo jornalista André Barros, de forma leviana e sem nenhum respaldo na realidade, macularam a honra e a imagem do profissional com dezessete anos de carreira na Polícia Civil de Sergipe, período em que exerceu os cargos de Superintendente (Delegado-Geral), Corregedor-Geral e foi titular de diversas delegacias na capital e no interior, além de ter presidido, por duas vezes, a Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol)

André rebate – Logo após a informação, o radialista André Barros disse que essa é uma “excelente oportunidade para apresentarmos as provas apuradas nas ultimas 72 horas. Não faço denuncia leviana. Sempre falo com documentos em mãos. Nós também acionaremos o Ministério Público Estadual (MPE) e a Corregedoria de Polícia”.

E mais: Segundo ainda André Barros, “o produtor do programa do radialista George Magalhães é o assessor de imprensa do delegado Paulo Marcio. E depois ninguém acredita em coincidência…”