BANESE INICIA AS OPERAÇÕES DE CÂMBIO NA CIDADE DE ITABAIANA

01/09/18 - 08:07:26

Banese é a única instituição a comercializar câmbio no interior do Estado

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) já está realizando operações de compra e venda de moeda estrangeira em sua agência da cidade de Itabaiana. Com essa iniciativa, o banco tornou-se a única instituição a comercializar câmbio no interior do Estado.

O Banese, em parceria com a empresa Western Union, já opera com câmbio em Aracaju há alguns anos e neste mês de agosto estendeu os serviços para Itabaiana. Na capital, as transações podem ser feitas nas agências do banco no Shopping Jardins, Riomar, Avenida Francisco Porto e Atalaia. A cotação das moedas pode ser vista também pelo celular, através do aplicativo do Banese.

Além da transação de moeda em espécie, o Banese também trabalha com o cartão viagem pré-pago, o Travel Money Card, uma solução segura para quem prefere não viajar com dinheiro em espécie.

O banco realiza ainda operações de remessa e recebimento de recursos do exterior (money transfer). O serviço permite que os recursos cheguem a todos os destinos do mundo de forma prática, rápida e segura.

Para a realização das operações de compra e venda de moeda estrangeira, só é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF, informar endereço e se dirigir a uma das agências credenciadas.

Por José da Conceição Andrade